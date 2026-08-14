Hưng Yên:

Việc triển khai các chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững thời gian qua đã góp phần thay đổi tích cực diện mạo nông thôn và đời sống người dân trên cả nước. Với Hưng Yên và Thái Bình trước sáp nhập, giai đoạn 2021 - 2025, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đã đạt nhiều kết quả tích cực, với 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm qua từng năm.

Chương trình “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2026 – 2035” được UBND tỉnh Hưng Yên ban hành mới đây, đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát huy vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng và các thành phần kinh tế. Phát triển đồng bộ kết cấu hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phù hợp định hướng phát triển của tỉnh, chuyển dịch mạnh kinh tế nông nghiệp sang nông nghiệp số, công nghệ cao và dịch vụ sinh thái.

Chương trình cũng hướng tới cải thiện đời sống của người dân khu vực nông thôn, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, đảm bảo bình đẳng giới và an sinh xã hội.

Một mục tiêu của “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2026 – 2035” là thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, đảm bảo bình đẳng giới và an sinh xã hội.

Nhằm đảm bảo hiệu quả của Chương trình, UBND tỉnh Hưng Yên đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung; trong đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức là một trong những giải pháp quan trọng.

Cụ thể, để cán bộ và người dân hiểu rõ và chủ động tham gia, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác truyền thông; tổ chức các hoạt động phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và giải nghèo bền vững; mức độ, hình thức hỗ trợ của nhà nước, đóng góp của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi căn bản tư duy của người dân nông thôn từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp kết hợp với dịch vụ đô thị; nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt phong trào thi đua “Cả nước thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đáng chú ý, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hưng Yên sẽ tăng cường các chương trình phổ cập kỹ năng số, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử, kinh tế số để người dân chủ động làm chủ công nghệ.

Ngoài ra, với tinh thần phát huy vai trò chủ thể của người dân và doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, một giải pháp khác cũng được UBND tỉnh Hưng Yên đặc biệt chú trọng là đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cụ thể, địa phương sẽ tập huấn cho cán bộ cơ sở và người dân về yêu cầu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030; cung cấp kiến thức, kỹ năng giúp cán bộ xã và người dân có khả năng tự lập kế hoạch phát triển trên cơ sở quy hoạch và tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững; tập trung hỗ trợ tạo sinh kế, đào tạo nghề chất lượng cao, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ đô thị.