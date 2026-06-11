Noo Phước Thịnh cực đẹp đôi bên Chi Pu

Gọi cho anh là sản phẩm thứ hai trong EP Nhấc máy. Bài hát mang màu sắc trẻ, tươi sáng và hiện đại với giai điệu bắt tai, tiết tấu sôi động pha chất liệu rock.

Ca khúc kể về những cuộc gọi đầu tiên trong tình yêu - chứa đầy những háo hức, mong chờ và rung động của ngày đầu hẹn hò.

MV tối giản, tập trung vào tương tác giữa Noo Phước Thịnh và Chi Pu. Sự tự nhiên cùng những khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi tạo nên sức hút của sản phẩm.

Kể từ ngày phát hành 2/6, EP Nhấc máy đạt một số thành tích nổi bật: Top 1 iTunes Việt Nam; bài Nhấc máy và Cuộc gọi cuối đạt Top 1 Zing Chart; MV Nhấc máy lọt Top 12 Trending YouTube Music và Top 14 Trending YouTube Overall.

Noo Phước Thịnh bên Chi Pu. Ảnh: NVCC

Dịp ra mắt MV mới, ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng tổ chức 2 buổi công chiếu MV cho fan tại TPHCM và Hà Nội. Sự kiện quy mô khoảng 500 fan - những người đầu tiên được xem trọn vẹn cả 3 MV của dự án trước ngày phát hành chính thức.

Noo Phước Thịnh dành hàng giờ giao lưu với người hâm mộ sau thời gian dài tập trung cho các hoạt động nghệ thuật.

Nói thêm về dự án, Noo Phước Thịnh chủ động chọn làm việc cùng những ê-kíp trẻ nhằm mang đến các góc nhìn mới trong âm nhạc lẫn hình ảnh.

Anh không ngừng thử nghiệm và làm mới bản thân nhưng vẫn giữ lại những giá trị cốt lõi đã tạo nên dấu ấn riêng trong suốt sự nghiệp.

EP Nhấc máy giúp Noo Phước Thịnh đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài không phát hành sản phẩm cá nhân đồng thời là cách anh nỗ lực làm mới mình, tiếp tục kết nối với khán giả trẻ và khẳng định vị thế trong showbiz.

Trích đoạn MV "Gọi cho anh"

Quốc Thiên hát về "nỗi đau tận cùng"

Ca sĩ Quốc Thiên vừa ra mắt MV Nỗi đau tận cùng tái hợp nhạc sĩ Lê Cương và đạo diễn Kiên Ứng.

Bài hát Lê Cương viết dựa trên giọng hát của Quốc Thiên, kể về nỗi đau của người bị bỏ lại dù đã cùng người thương vượt qua tất cả chông gai.

Là giọng ca chuyên trị nhạc buồn, Quốc Thiên không mong khán giả chìm đắm trong nỗi đau; thay vào đó, bài hát như cái ôm anh dành cho những người bị tổn thương trong tình yêu.

Trong MV Nỗi đau tận cùng, Kiên Ứng khai thác hình ảnh, các chi tiết nhỏ để kể chuyện. Qua cảnh đối lập giữa chàng trai và cô gái, ảnh sáng và bóng tối, sân khấu và khán đài, bàn cờ tình yêu..., người xem phần nào hiểu bản chất mối quan hệ giữa hai nhân vật.

Ca sĩ Quốc Thiên. Ảnh: NVCC

Quốc Thiên đánh giá cao khả năng sáng tạo cũng như cách hiện thực hóa những ý tưởng thành ngôn ngữ hình ảnh của Kiên Ứng - điều lý giải vì sao anh luôn dành sự tin tưởng đặc biệt cho nam đạo diễn.

Chia sẻ thêm về dự án, Quốc Thiên chọn Nỗi đau tận cùng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong năm nay vì tin rằng mùa mưa là khoảng thời gian phù hợp để khán giả tìm đến những bản ballad buồn.

"Dù bài hát có thể gợi lại những kỷ niệm hay những câu chuyện đã qua, tôi mong khi lắng nghe, khán giả sẽ có cơ hội nhìn lại những cảm xúc của mình một cách nhẹ nhàng hơn, để vỗ về tâm hồn, chữa lành những tổn thương cũ và sẵn sàng đón nhận những hành trình yêu thương mới", anh nói.

Trích đoạn MV "Nỗi đau tận cùng"