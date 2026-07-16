Ngày 15/7, nhiều khách hàng mua đất tại dự án TNR Stars Thái Hoà (phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) có cuộc đối thoại với đại diện chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư phát triển Bất động sản Thành Vinh (Công ty Thành Vinh).

Động thái này diễn ra sau khi hàng chục khách hàng có mặt tại văn phòng dự án hồi đầu tháng 7 để yêu cầu chủ đầu tư giải quyết quyền lợi.

Đại diện chủ đầu tư dự án TNR Stars Thái Hoà đối thoại với khách hàng chiều 15/7. Ảnh: T.T

Bà N.T.B.T. (55 tuổi, trú phường Thái Hòa) cho biết thông qua một sàn giao dịch, năm 2021 bà ký hợp đồng đặt chỗ để nhận chuyển nhượng hai lô đất tại dự án, diện tích lần lượt 140m2 và 170m2, với giá từ 10-12 triệu đồng/m2. Theo thỏa thuận, sau đó các bên sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo bà T., chủ đầu tư chia thành ba đợt thu tiền, với tổng số tiền tương đương 95% giá trị hợp đồng và cam kết đến ngày 25/3/2022 sẽ giao bản gốc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện.

Bà T. chỉ tay vào lô đất đã nộp 95% tiền mua đất nhưng đã quá thời hạn ghi trong giấy hẹn hơn 4 năm vẫn không nhận được sổ đỏ. Ảnh: T.T

Theo đơn kiến nghị của khách hàng, dự án TNR Stars Thái Hòa gồm các khu đô thị Long Sơn 1, Long Sơn 2 và Long Sơn 4. Trong đó, khu đô thị Long Sơn 1 có 341 lô, gồm 288 lô đã thanh toán 70% giá trị hợp đồng và 53 lô thanh toán 50%; riêng Long Sơn 2 và Long Sơn 4 có 192 lô. Hầu hết khách hàng đã nộp 95% giá trị hợp đồng.

Người mua cho hay, đầu năm 2022, Công ty Thành Vinh mời họ đến văn phòng yêu cầu nộp đủ 95% giá trị hợp đồng. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, khách hàng được cấp phiếu hẹn.

Tuy nhiên, đến thời điểm làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, doanh nghiệp thu hồi hợp đồng đặt chỗ đã ký với khách hàng. Dù đã quá thời hạn ghi trong giấy hẹn hơn 4 năm, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện theo cam kết.

Khách hàng đề nghị chủ đầu tư bàn giao đất, cấp sổ đỏ, giao hợp đồng chuyển nhượng theo cam kết, trả lại hợp đồng đặt chỗ đã thu hồi và bàn giao bản vẽ thiết kế nhà ở đã được phê duyệt.

Sau khi nộp 95% giá trị lô đất, khách hàng được cấp phiếu hẹn. Ảnh: T.T

Theo tìm hiểu, dự án TNR Stars Thái Hòa có nguồn gốc từ quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hiếu 2 và đường hai đầu cầu theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Năm 2017, sau khi UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận kết quả lựa chọn nhà đầu tư, UBND thị xã Thái Hòa (cũ) và Công ty CP Tập đoàn Cienco4 ký hợp đồng BT thực hiện dự án. Trên cơ sở quỹ đất đối ứng này, tỉnh phê duyệt quy hoạch các khu đô thị Long Sơn 1, Long Sơn 2, Long Sơn 3 - Vực Giồng và Long Sơn 4.

Sau khi được giao đất, Cienco4 chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Thành Vinh.

Trong đơn kiến nghị, khách hàng phản ánh Công ty Thành Vinh đã mở bán đất nền và thu tiền của người mua từ tháng 9/2021. Trong khi đó, theo các tài liệu khách hàng cung cấp, đến tháng 4/2023 UBND tỉnh mới ban hành quyết định cho phép Cienco4 chuyển nhượng hơn 119.000m2 đất thuộc dự án cho doanh nghiệp. Từ đó, khách hàng bày tỏ băn khoăn về việc huy động vốn từ người mua trước thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng dự án.

Liên quan đến vụ việc, trong văn bản gửi UBND tỉnh và các sở, ngành hồi tháng 6, Công ty Thành Vinh cho biết đã đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Đại diện chủ đầu tư trả lời các kiến nghị của khách hàng. Ảnh: T.T

Theo chủ đầu tư, việc triển khai thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở đang gặp vướng mắc do một số quy định mới chưa có hướng dẫn thực hiện hoặc chưa được điều chỉnh đồng bộ...

Công ty này báo cáo đến nay vẫn chưa đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh cũng như vận hành sử dụng, chưa đủ các thủ tục pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng nhận chuyển nhượng. Điều này dẫn đến tình trạng khiếu nại của khách hàng do quá trình thực hiện thủ tục pháp lý liên quan quá lâu, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Công ty đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để được chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án. Do chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định nên doanh nghiệp chưa thể cấp sổ đỏ cho khách hàng.

Tại cuộc đối thoại ngày 15/7, do không tìm được tiếng nói chung nên biên bản làm việc không được các bên ký xác nhận.

Lãnh đạo UBND phường Thái Hòa cho biết, địa phương đã tổ chức làm việc với chủ đầu tư, đồng thời đưa dự án vào diện chậm tiến độ để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.