Từ "điểm yếu" thành lợi thế của thị trường

Cách đây hơn 10 năm, nhắc đến những khu dân cư ven kênh rạch tại TPHCM, nhiều người thường hình dung đến những dãy nhà lụp xụp, dòng nước ô nhiễm cùng rác thải sinh hoạt. Sau hàng loạt chương trình cải tạo kênh rạch, diện mạo đô thị đã thay đổi rõ rệt. Không chỉ cảnh quan được cải thiện, nhiều dự án căn hộ ven kênh rạch cũng dần ghi nhận mặt bằng giá mới.

Đã có thời điểm, nhiều người mua nhà sẵn sàng bỏ thêm tiền để tránh những căn hộ có tầm nhìn ra kênh rạch. Thế nhưng, sau hơn một thập kỷ, quan niệm này thay đổi đáng kể.

Khảo sát của PV VietNamNet tại nhiều dự án dọc các tuyến kênh lớn như Bến Vân Đồn (quận 4 cũ), Kênh Tẻ, Bến Bình Đông (quận 8 cũ) hay khu vực dọc kênh Tàu Hủ cho thấy những căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông hoặc kênh hiện thường được chào bán với mức giá cao hơn so với các căn có cùng diện tích trong cùng dự án.

Các dự án căn hộ ven kênh tại TPHCM ngày càng thu hút người mua nhờ cảnh quan và hạ tầng được cải thiện. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại tuyến Bến Vân Đồn, con đường chạy dọc sông Bến Nghé và chỉ cách trung tâm TPHCM qua một cây cầu, hàng loạt chung cư như Millennium, The Tresor, Rivergate hay Icon 56 đã thiết lập mặt bằng giá mới sau nhiều năm bàn giao.

Nếu giai đoạn 2018-2020, nhiều căn hộ tại khu vực này được giao dịch quanh mức 60-80 triệu đồng/m2 thì hiện nay, không ít căn hộ sở hữu tầm nhìn đẹp được chào bán với giá trên 100 triệu đồng/m2, thậm chí tiệm cận 150 triệu đồng/m2 đối với những căn có vị trí đặc biệt.

Không chỉ Bến Vân Đồn, khu vực Kênh Tẻ - cửa ngõ kết nối quận 7 cũ với trung tâm thành phố - cũng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt. Các chung cư như Sunrise City hay Eco Green Sài Gòn hưởng lợi từ hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện cùng cảnh quan ven kênh được cải thiện.

Trong khi đó, tại khu vực Bến Bình Đông và dọc đại lộ Võ Văn Kiệt, quá trình chỉnh trang kênh Tàu Hủ - Bến Nghé đã làm thay đổi diện mạo đô thị. Những tuyến đường dọc bờ kênh từng bị đánh giá kém hấp dẫn nay trở thành khu vực thông thoáng, thu hút nhiều dự án nhà ở.

Theo anh Hùng, một môi giới căn hộ tại khu vực trung tâm, nếu trước đây người mua thường ưu tiên những căn hướng nội khu để tránh mùi và tiếng ồn từ kênh rạch thì hiện nay, xu hướng đã đảo chiều rõ rệt. Những căn hộ có tầm nhìn ra mặt nước, công viên hoặc tuyến kênh sau chỉnh trang thường được khách hàng quan tâm nhiều hơn và có mức giá cao hơn.

Khi "view" mặt nước trở thành lợi thế

Theo Savills Việt Nam, người mua nhà hiện không còn chỉ quan tâm đến vị trí hay diện tích căn hộ mà ngày càng chú trọng chất lượng sống, hệ thống tiện ích, không gian xanh và khả năng kết nối. Vì vậy, những dự án sở hữu lợi thế về cảnh quan tự nhiên như ven sông, ven hồ hoặc ven kênh sau chỉnh trang thường được thị trường đánh giá cao hơn.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, nguồn cung nhà ở mới có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực ngoài trung tâm. Tuy nhiên, những vị trí sở hữu lợi thế về cảnh quan, hạ tầng và tiện ích vẫn duy trì sức hút lớn, đồng thời có khả năng thiết lập mặt bằng giá cao.

Báo cáo quý I/2026 của DKRA Consulting cũng cho thấy sức cầu đối với phân khúc căn hộ tại TPHCM và vùng phụ cận tiếp tục tập trung vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng đồng bộ và vị trí thuận lợi. Người mua ngày càng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những sản phẩm mang lại chất lượng sống tốt thay vì chỉ quan tâm đến giá bán.

Lợi thế mặt nước chỉ thực sự tạo ra giá trị khi đi cùng quá trình chỉnh trang đô thị, hạ tầng đồng bộ và chất lượng không gian. Những yếu tố đó cũng góp phần nâng sức hấp dẫn và mặt bằng giá của các dự án ven kênh trong những năm gần đây.

Tại báo cáo nghiên cứu thị trường nhà ở TPHCM quý I/2026, JLL Việt Nam cho biết người mua ngày càng quan tâm nhiều hơn đến môi trường sống, hệ thống tiện ích và trải nghiệm cư dân thay vì chỉ tập trung vào vị trí hay giá bán. Xu hướng này cũng góp phần gia tăng sức hút của những dự án sở hữu cảnh quan đẹp, không gian mở và môi trường sống chất lượng sau quá trình chỉnh trang đô thị.

Tuy vậy, không phải mọi dự án ven kênh đều tự động gia tăng giá trị. Mức độ hoàn thiện của hạ tầng, chất lượng môi trường nước, hệ thống công viên ven kênh, khả năng kết nối giao thông và công tác quản lý đô thị mới là những yếu tố quyết định giá trị lâu dài của bất động sản.



