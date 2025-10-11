Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 vừa họp báo công bố vương miện mang tên Hoa Ban Tím và vòng sơ khảo khu vực phía Bắc.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 được tổ chức lần đầu tiên, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam đến từ 54 dân tộc anh em, trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Đây không chỉ là một sân chơi nhan sắc mà còn là hành trình lan tỏa niềm tự hào văn hóa, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng hội nhập quốc tế của thế hệ trẻ.

NSND Lan Hương chia sẻ tại họp báo.

Theo thạc sĩ Đàm Hương Thủy - Trưởng BTC cuộc thi, Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam hướng tới 3 giá trị trọng tâm: Lan tỏa văn hóa - nơi thí sinh thể hiện bản sắc dân tộc qua ngôn ngữ, trang phục, nghệ thuật và phong tục truyền thống; Kết nối du lịch và cộng đồng - thông qua các hoạt động thực tế tại những điểm đến văn hóa - du lịch, gắn kết thí sinh với đời sống bản địa, thúc đẩy phát triển bền vững; Giá trị nhân văn và hội nhập - giúp thí sinh rèn luyện kỹ năng, tri thức, trở thành những "đại sứ du lịch - văn hóa" của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại họp báo, BTC công bố vương miện Hoa Ban Tím, biểu tượng danh giá dành cho tân hoa hậu. Tác phẩm lấy cảm hứng từ hoa ban - loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc và hình tượng chim phượng hoàng - linh điểu của sự thịnh vượng, hồi sinh.

Vương miện được chế tác tinh xảo với phần đỉnh là hình đầu phượng hoàng cách điệu lồng ghép cùng những cánh hoa ban tím, tượng trưng cho quyền năng, tình yêu và vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Thân vương miện mô phỏng ruộng bậc thang uốn lượn, biểu trưng cho sự cần cù, sáng tạo và tinh thần hòa hợp với thiên nhiên. Trên nền vàng rực rỡ, những viên đá tím hồng tỏa sáng như sắc hoa ban trong hoàng hôn Tây Bắc - biểu tượng của niềm tin, tình yêu và bản lĩnh bền vững.

Ban tổ chức công bố vương miện Hoa Ban Tím.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, đại diện đơn vị chế tác, chia sẻ: "Vương miện Hoa Ban Tím không chỉ là phần thưởng dành cho tân hoa hậu mà còn là biểu tượng của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản văn hóa dân tộc và nghệ thuật chế tác đương đại. Chúng tôi mong rằng, chiếc vương miện này sẽ giúp tân hoa hậu lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới".

Các thí sinh tham gia vòng sơ khảo.

Ngay sau lễ công bố vương miện, vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025 đã diễn ra với sự góp mặt của các giám khảo: Nhà sử học Dương Trung Quốc, NSND Lan Hương (Trưởng Ban giám khảo), Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương, nhà báo Ngô Bá Lục... 30 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào nhà chung và tham gia bốn tập truyền hình thực tế ghi hình tại Mộc Châu (Sơn La) - nơi các cô gái trải nghiệm, khám phá văn hóa, giao lưu với đồng bào dân tộc và thực hiện dự án thiện nguyện cá nhân.

Theo bà Đàm Hương Thủy, việc áp dụng hình thức truyền hình thực tế giúp cuộc thi trở nên gần gũi, sinh động và phản ánh chân thực hành trình rèn luyện, trưởng thành của các thí sinh. Mỗi tập phát sóng sẽ là thước phim sống động quảng bá hình ảnh du lịch địa phương và văn hóa 54 dân tộc Việt Nam.

NSND Lan Hương, Trưởng Ban giám khảo, chia sẻ: "Dù có nhiều cuộc thi nhan sắc nhưng vẫn chưa đủ để tôn vinh hết vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Cuộc thi này đặc biệt ở chỗ, thí sinh không chỉ cần đẹp mà còn phải hiểu sâu về dân tộc, về bản sắc văn hóa nơi mình sinh ra. Đó là nét đẹp cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa".

Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 11/2025 tại Mộc Châu, Sơn La, hứa hẹn là đêm tỏa sáng của sắc đẹp, trí tuệ và niềm tự hào văn hóa Việt Nam.

Vương miện Hoa Ban Tím