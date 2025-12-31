Phát sóng lúc 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1, chương trình nghệ thuật - chính luận đặc biệt Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam mang đến cho khán giả câu chuyện sâu sắc, tiết mục nghệ thuật ấn tượng và những cuộc gặp gỡ giàu cảm hứng sáng tạo.

Với cấu trúc như một bản giao hưởng gồm 4 chương: Khát vọng sáng tạo, Văn hóa lan tỏa, An sinh, tình người, Con người Việt tỏa sáng, chương trình khắc họa hành trình phát triển của đất nước trong tinh thần "Đồng lòng - Đồng điệu - Đồng tiến", hợp thành bức tranh toàn diện về khát vọng Việt Nam hiện đại, nhân văn và bền vững.

Không gian nghệ thuật của chương trình được dàn dựng công phu với gần 20 tiết mục âm nhạc đa sắc màu, kể câu chuyện về một đất nước khát vọng phát triển nhưng vẫn giàu bản sắc, hòa bình và nhân văn. Khán giả được thưởng thức những tác phẩm mang tinh thần Việt như: Giao hưởng Âm sắc Việt, Phong nữ, Đàn chim Việt, Việt Nam trong tôi là, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Chung mái nhà Việt Nam, Việt Nam tiến lên, Dân tôi ca… cùng nhiều sáng tác, phối khí mới mẻ.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ được khán giả yêu mến như: NSND Thu Huyền, NSƯT Dương Thùy Anh, Phạm Anh Khoa, Hương Tràm, Hoàng Bách, Hoàng Hải, ca nương Kiều Anh, DTAP, Erik, Văn Mai Hương, Đức Phúc…

Bên cạnh các đại cảnh giàu tính biểu tượng, những chia sẻ chân thành của nghệ sĩ mang đến sắc thái gần gũi cho chương trình. Đức Phúc mở màn năm mới bằng mashup các ca khúc tình yêu quen thuộc, Văn Mai Hương giới thiệu ca khúc mới Vườn hồng, Erik lan tỏa năng lượng tích cực qua Nở hoa và các liên khúc sôi động, Hoàng Bách mang đến sáng tác mới Chung mái nhà Việt Nam viết riêng cho chương trình.

Hồ Trung Dũng ra album phòng thu thứ 10

Ca sĩ Hồ Trung Dũng vừa giới thiệu album Alive với 11 ca khúc tự sáng tác. Album Alive là bức tranh cảm xúc trọn vẹn về cuộc sống với đủ đầy những mảnh ghép: từ bình yên, hạnh phúc, tổn thương, thất tình và những khoảnh khắc yếu lòng muốn trốn tránh. Để hoàn thiện 11 ca khúc này, Hồ Trung Dũng đã sáng tác hơn 20 bài hát trong suốt 3 năm, sau đó chắt lọc, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Thông điệp của 11 bài hát là câu chuyện của hy vọng và sự tử tế với niềm tin âm nhạc luôn có thể trở thành cầu nối để yêu thương được lan toả. Điểm thứ hai anh muốn truyền tải là mỗi người đều là anh hùng trong cuộc đời của chính mình.

Đây là album khiến anh căng thẳng và áp lực nhất trong sự nghiệp, bởi việc đem những câu chuyện rất riêng của mình chia sẻ trước đông đảo khán giả chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Doanh thu từ đợt pre-order album sẽ được Hồ Trung Dũng gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để ủng hộ đồng bào miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Sau album vật lý, cassette phiên bản giới hạn sẽ được phát hành giới hạn chỉ 50 băng.

Hồ Trung Dũng chia sẻ về việc sáng tác:

