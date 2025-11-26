Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 48, cũng là tập cuối lên sóng tối nay, 26/11, Mỹ Anh (Phương Oanh) nhốt mình trong phòng khiến Lam (Quỳnh Kool) và Ngân (Việt Hoa) lo lắng. Lam cầu xin Mỹ Anh ngừng hành hạ bản thân. Và lần đầu tiên Mỹ Anh thừa nhận mình thực sự rất mệt vì phải là trụ cột của con và cô con gái mạnh mẽ của bố, người chị hiểu chuyện của các em. Cô khóc nói luôn tỏ ra là mình ổn nhưng thực ra không phải.

Ở diễn biến khác, Dũng (Đức Hiếu) sốc khi Ngân (Việt Hoa) bất ngờ đề nghị chia tay. "Dừng lại gì cơ?", anh hỏi cô. Ngân đáp: "Cả hai chúng ta đều có rung động dành cho nhau nhưng để là tình yêu thì chưa phải. Chúng ta chỉ đang cố chạy đua với thời gian để hoàn thành deadline của cuộc đời thôi".

Trong khi đó, Lam (Quỳnh Kool) gào khóc khi chuyển dạ. Toàn (Tô Dũng) an ủi vợ: "Chồng biết là vợ đau rồi. Lỗi tại chồng hết. Cố lên! Chồng sai rồi, lỗi tại chồng hết".

Lam sinh con trai hay gái? Mỹ Anh có vượt qua được cú sốc? Dũng có đồng ý chia tay Ngân? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập cuối lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.