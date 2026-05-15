Sự kiện diễn ra trong hai ngày 12 và 13/5/2026 tại trường mầm non Ba Trại A với sự tham dự của nhiều lãnh đạo thành phố và địa phương và sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn NTT Việt Nam trao tặng quà cho Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, 30 bác sĩ của Bệnh viện Nhi Hà Nội đã trực tiếp khám bệnh cho gần 2.000 trẻ em thuộc các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn xã. Đây là một phần trong chiến dịch quy mô lớn mà thành phố Hà Nội triển khai, với mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho hơn 8.000 trẻ em Thủ đô trong tháng 6. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn NTT Việt Nam và nhãn hàng Primavita trao tặng sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn Primavita đến các em nhỏ trường mầm non Ba Trại A (xã Suối Hai, Hà Nội)

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty CP Tập đoàn NTT Việt Nam đã ủng hộ số tiền và quà trị giá 63.400.000 đồng dành cho các em nhỏ. Những phần quà này vừa có giá trị vật chất, vừa là nguồn động viên tinh thần, giúp các em cảm nhận được sự sẻ chia và tình yêu thương từ cộng đồng. Doanh nghiệp tin rằng mỗi trẻ em đều xứng đáng được lớn lên trong sự chăm sóc và quan tâm, và khi nhiều tấm lòng cùng chung tay, những giá trị nhân văn sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Công ty CP tập đoàn NTT Việt Nam tin rằng, mỗi em bé đều xứng đáng được lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc và quan tâm từ gia đình cũng như xã hội

Trong hành trình phát triển, NTT Việt Nam luôn dành sự chú trọng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội. Trước đó, vào tháng 7/2025, nhãn hàng Goldgi và Primavita đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Đại học Khoa học Huế thực hiện chương trình “Mỗi sự sẻ chia - Một nhịp tự hào”. Tại xã Long Quảng, Thừa Thiên Huế, doanh nghiệp đã trao tặng 600 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức nấu ăn và trao 1.000 hộp sản phẩm dinh dưỡng Primavita cho học sinh Trường Tiểu học Hương Hữu. Bên cạnh đó, Goldgi cũng gửi tặng 400 suất quà gồm xịt sâu răng Goldgi Anti và khăn hạ sốt Goldgi Fever cho các em nhỏ Trường Mầm non Hương Hữu. Những hoạt động này cho thấy sự nhất quán trong tư duy và hành động của NTT Việt Nam, luôn hướng về trẻ em bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm.

Tháng 7/2025, NTT Việt Nam đã trao tặng 600 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Quảng, Thừa Thiên Huế

NTT Việt Nam xem việc đồng hành cùng trẻ em Thủ đô là cơ hội quý báu để thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng. Doanh nghiệp mong rằng những đóng góp từ nhãn hàng Goldgi và Primavita sẽ trở thành nguồn động viên, tiếp thêm niềm vui và sự chăm sóc thiết thực cho các em nhỏ còn nhiều thiệt thòi. Công ty tin rằng mỗi sự sẻ chia chân thành hôm nay, dù giản đơn, cũng sẽ góp phần cùng xã hội vun đắp nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thế hệ tương lai. Giữ vững tinh thần cầu thị và lòng biết ơn, NTT Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành điểm tựa tin cậy, cùng cộng đồng nâng niu và chăm sóc những mầm non của đất nước bằng tất cả sự tận tâm.

(Nguồn: Công ty CP Tập đoàn NTT Việt Nam)