Đẩy mạnh truyền thông, trang bị kỹ năng bảo vệ trẻ em

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề: “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Tháng hành động được triển khai từ ngày 1/6 đến 30/6/2026 với nhiều hoạt động thiết thực hướng đến trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác truyền thông nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội trong bảo vệ trẻ em.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức đồng bộ các hoạt động tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình, nền tảng số, hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Cùng với đó là các hình thức trực quan như treo băng rôn, pa nô, áp phích, phát tờ rơi… nhằm đưa thông tin về quyền trẻ em, kỹ năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đến gần hơn với người dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và địa bàn khó khăn.

Thông qua các hoạt động truyền thông, người dân sẽ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em; nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước cũng như các nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ em trong đời sống hiện nay.

Đồng hành cùng trẻ em trong thời đại chuyển đổi số

Trong kế hoạch triển khai, nhiều sở, ngành được giao nhiệm vụ tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động hỗ trợ trẻ em tại cộng đồng.

Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp như tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình, nền tảng số, treo băng rôn, khẩu hiệu… Đồng thời tổ chức tập huấn, truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc và bảo vệ trẻ em; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Cùng với đó là phối hợp tổ chức thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám nha học đường, tầm soát cận thị học đường, triển khai các chương trình bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao tăng cường xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, không bạo lực; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh. Các trường học sẽ tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt hè, lớp học kỹ năng sống, phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em.

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền về Luật Trẻ em, kỹ năng bảo vệ trẻ em và an toàn trên môi trường mạng thông qua hệ thống truyền thông cơ sở và các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều tin, bài, video, phóng sự với nội dung gần gũi, dễ tiếp cận sẽ được triển khai nhằm giúp người dân nâng cao hiểu biết và chủ động tham gia bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Lào Cai đặc biệt chú trọng nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn cho trẻ em trên không gian mạng. Nhiều nội dung tuyên truyền sẽ tập trung vào kỹ năng nhận diện nguy cơ lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên mạng xã hội, bảo mật thông tin cá nhân, phòng tránh nội dung độc hại và cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống nguy hiểm trên môi trường mạng.

Các trường học trên địa bàn tỉnh cũng sẽ tăng cường giáo dục kỹ năng sử dụng Internet an toàn, giúp học sinh hình thành thói quen tiếp cận thông tin lành mạnh, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ các sản phẩm và trò chơi độc hại trên mạng.

Song song với đó, tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, tập trung vào kỹ năng phòng chống xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích và kỹ năng bảo vệ trẻ trên môi trường số.

Thông qua những hoạt động trên, Lào Cai giúp người dân giảm nghèo thông tin, tiếp cận nhiều hơn với các thông tin, kiến thức thiết yếu về bảo vệ trẻ em; từ đó xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện và vững bước trong kỷ nguyên số.