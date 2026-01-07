18 ngày “đấu trí” giữ thai nhi khi cả mẹ và con đều nguy kịch

“Quyết định giữ thai không thể chỉ bằng tình yêu thương, mà phải song hành cùng kiến thức và trách nhiệm”, BS. Nguyễn Thị Tân Sinh chia sẻ về những thời khắc “đấu trí” trong Sản khoa, khi mỗi lựa chọn đều gắn với sinh mệnh con người.

Minh chứng mới đây nhất, một ca bệnh đặc biệt nguy kịch đã được bà và ê-kíp xử trí thành công. Sản phụ mang thai 27 tuần, nhập viện trong tình trạng vỡ ối hơn 24 giờ, nước ối cạn, chỉ số nhiễm khuẩn ở mức báo động, nguy cơ phải đình chỉ thai để bảo toàn tính mạng người mẹ.

“Đây là một thai kỳ IVF. Khi đối diện với nguy cơ mất con, người mẹ khóc rất nhiều và gia đình vô cùng lo lắng”, BS. Sinh nhớ lại.

Với BS. Nguyễn Thị Tân Sinh, mỗi quyết định cần có tình yêu thương, kiến thức và trách nhiệm

Theo BS. Sinh, nếu tiếp tục giữ thai, người mẹ có nguy cơ nhiễm khuẩn lan rộng, trong khi thai nhi cũng đối diện hàng loạt biến chứng nặng nề, như vừa sinh non, vừa viêm phổi, não, viêm ruột hoại tử. Đây là tình trạng nguy hiểm hàng đầu.

Tuy nhiên, sau khi hội chẩn, cân nhắc kỹ lưỡng giữa rủi ro và cơ hội, BS. Sinh quyết định giữ thai và nuôi dưỡng thêm trong bụng mẹ. Từ đây, một chiến lược điều trị toàn diện và chặt chẽ được lên kế hoạch chi tiết.

Người mẹ được kiểm soát nhiễm khuẩn bằng kháng sinh phù hợp, theo dõi sát sao từng chỉ số, đảm bảo ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập từ đường âm đạo. Đồng thời, thai nhi được tiêm thuốc trưởng thành phổi. Trong bối cảnh nhiễm trùng, việc tiêm thuốc có thể làm suy giảm hàng rào miễn dịch của trẻ nhưng nếu không tiêm, phổi thai nhi sẽ không phát triển đủ để đảm bảo khả năng hô hấp khi chào đời.

“Giữa hàng loạt rủi ro, từng quyết định phải được đưa ra một cách trách nhiệm nhất. Mỗi liều thuốc, mũi tiêm đều được cả ê-kíp tính toán chi tiết để đảm bảo an toàn cho sản phụ và thai nhi”, BS. Sinh nói.

Trong quá trình điều trị, BS. Sinh còn đóng vai trò như người hỗ trợ tinh thần bền bỉ cho bệnh nhân. Do quá lo lắng, sản phụ rơi vào trạng thái mất ngủ, ăn uống kém. Vì thế, bà phải liên tục động viên tinh thần sản phụ và gia đình, đồng thời giải thích bằng những dẫn chứng khoa học rõ ràng.

“Khi người mẹ bình tĩnh, tin tưởng và được chăm sóc đầy đủ về tinh thần lẫn dinh dưỡng, thai nhi mới thực sự có cơ hội được bảo vệ”, bà nhấn mạnh.

Chân dung BS. Nguyễn Thị Tân Sinh

Nhờ nỗ lực của bà cùng ê-kíp, thai nhi được giữ thêm 18 ngày quý giá. “Khi trẻ chào đời, dù chỉ nặng 1 kg, tôi thở phào khi thấy bé khóc được, da hồng hào, trương lực cơ tốt. Tôi trì hoãn cắt dây rốn để tăng lượng máu từ bánh rau sang trẻ trước khi chuyển cho ê-kíp sơ sinh hồi sức”, BS. Sinh chia sẻ.

Dù đã hơn 40 năm trong nghề, những khoảnh khắc như vậy vẫn khiến nữ chuyên gia xúc động. Đây chính là những “liều vaccine tinh thần” giúp bà tiếp tục bền bỉ cống hiến cho y học.

“Mong nhìn thấy những bác sĩ trẻ trưởng thành bằng bản lĩnh và sự tử tế”

Trưởng thành từ các Trung tâm Đào tạo Sản khoa hàng đầu tại Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Úc, BS. Nguyễn Thị Tân Sinh mang theo nền tảng chuyên môn chuẩn mực quốc tế và tư duy y học dựa trên bằng chứng khi trở về Việt Nam. Trước khi lựa chọn đồng hành cùng Hệ thống Y tế Vinmec từ năm 2013, bà từng có nhiều năm công tác tại các đơn vị đầu ngành như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Pháp.

Hiện nay, tại Vinmec, bà đảm nhiệm đồng thời nhiều vai trò: Trực tiếp thăm khám, điều trị các ca bệnh phức tạp, tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo liên tục cho đội ngũ bác sĩ trong toàn hệ thống, đồng thời là giảng viên của Trường Đại học VinUni. Với bà, các vai trò này không tách rời nhau mà cùng bổ trợ để tạo nên một vòng tròn hiệu quả giữa thực hành - nghiên cứu - đào tạo.

Đến nay, bà chủ trì và tham gia hơn 50 đề tài nghiên cứu khoa học, là tác giả của nhiều tài liệu và sách chuyên ngành. Dấu ấn học thuật của bác sĩ Sinh được thể hiện qua hai chương sách chuyên khảo về tính an toàn và tác dụng của tế bào gốc trong điều trị suy giảm nội tiết tố sớm, được nhà xuất bản y học hàng đầu thế giới Springer phát hành.

BS. Tân Sinh tham gia hội nghị Siêu âm thai và phụ khoa tại Pháp

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, bà thường xuyên được mời báo cáo khoa học tại các hội nghị chuyên ngành lớn trong nước và quốc tế, đồng thời là thành viên tích cực của mạng lưới hợp tác nghiên cứu đa quốc gia.

Thế nhưng, với BS. Sinh, những dấu ấn nghề nghiệp không chỉ được đo bằng số ca bệnh khó hay các công trình nghiên cứu, mà còn ở trọng trách cao cả “gieo mầm” cho thế hệ thầy thuốc tiếp theo.

Trong các buổi đào tạo, bên cạnh kiến thức chuyên môn, bà đặc biệt chú trọng chia sẻ với bác sĩ trẻ và sinh viên những trải nghiệm nghề nghiệp, đặc biệt là cách giao tiếp, lắng nghe và xây dựng niềm tin với người bệnh. Theo bà, người thầy thuốc cần đồng thời ba phẩm chất cốt lõi: Cần cù trau dồi chuyên môn để theo kịp sự thay đổi liên tục của y học, bản lĩnh khi đứng trước những quyết định sinh tử và sự tử tế để thấu hiểu, đồng hành cùng người bệnh.

“Khi giữ được bộ giá trị ấy, tôi tin họ sẽ là những người kế tục tốt và thậm chí giỏi hơn cả thế hệ chúng tôi. Điều tôi mong mỏi là nhìn thấy những bác sĩ trẻ trưởng thành bằng bản lĩnh và sự tử tế”, BS. Sinh chia sẻ.