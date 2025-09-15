Biết tin chị gái mắc ung thư tuyến giáp, chị H.T.L (43 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh) tìm đến bệnh viện thăm khám tổng quát kiểm tra. Tại đây, khi thực hiện siêu âm tuyến giáp, bác sĩ phát hiện chị có bướu tuyến giáp hai bên, vôi hóa rải rác tuyến giáp bên trái, được đánh giá là TIRADS V (khả năng ác tính). Trước đó, sức khỏe của cả hai chị em hoàn toàn không có triệu chứng gì bất thường.

Để chẩn đoán chính xác tính chất của khối u, chị L. được chọc hút nhân tuyến giáp, kết quả xác định đó là tế bào ung thư tuyến giáp dạng nhú. Với tình trạng này, phẫu thuật cắt bỏ khối u là giải pháp tối ưu ngăn ngừa u tiến triển và di căn sau này. Vì thế, các bác sĩ Khoa Ung bướu đã tư vấn gia đình và lên kế hoạch phẫu thuật cho bệnh nhân.

Chị L. đang được bác sĩ chăm sóc. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Kiến Thành - Phó trưởng khoa Ung Bướu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, bệnh nhân L. được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp để triệt căn khối u. Khối u được phát hiện sớm, chưa có dấu hiệu di căn hay xâm lấn các cơ quan lân cận. Nhưng sau phẫu thuật, người bệnh sẽ phải uống hormone tuyến giáp suốt đời nhằm thay thế nội tiết do tuyến giáp sản xuất, tránh nguy cơ suy giáp.

Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân đã phục hồi và trở lại sinh hoạt bình thường, xuất viện sau một tuần điều trị.

Bác sĩ Thành chia sẻ, đối với ung thư tuyến giáp dạng nhú, đầu tiên người bệnh được phẫu thuật cắt một thùy tuyến giáp hoặc toàn bộ tuyến giáp, kèm nạo hạch. Nếu khối u di căn hạch, xâm lấn thì sau phẫu thuật bệnh nhân sẽ phải uống iod phóng xạ bổ túc.

Tại Việt Nam, ung thư tuyến giáp được xếp vị trí thứ 9 trong các loại ung thư phổ biến hiện nay. Đây là một trong những loại ung thư tuyến nội tiết phổ biến nhất, trong đó ung thư tuyến giáp thể nhú là thể thường gặp và có tiên lượng tốt nếu phát hiện điều trị sớm.

Ngược lại, việc phát hiện trễ và để bệnh kéo dài quá lâu sẽ khiến khối u diễn tiến di căn xa. Lúc này, việc điều trị sẽ trở nên khó khăn, phác đồ điều trị phức tạp, ngoài phẫu thuật cắt tuyến giáp và nạo hạch, người bệnh sẽ phải hóa, xạ trị sau đó.

Bác sĩ Thành cho biết, ung thư tuyến giáp thường tiến triển chậm và không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện khi u đã lớn hoặc di căn. Vì vậy, khám sức khỏe tổng quát và siêu âm tuyến giáp định kỳ ở phụ nữ, nhất là người trong độ tuổi trung niên là “chìa khóa” giúp tầm soát sớm ung thư tuyến giáp. Ngoài ra, khi phát hiện vùng cổ có những triệu chứng bất thường như nuốt vướng, khàn tiếng kéo dài, hay sờ thấy u thì người dân nên đi thăm khám kiểm tra ngay.

Phòng bệnh từ những điều đơn giản

Ung thư tuyến giáp không thể phòng tránh tuyệt đối nhưng có thể giảm nguy cơ bằng:

- Tránh tiếp xúc với phóng xạ không cần thiết.

- Bổ sung đủ i-ốt qua chế độ ăn uống (hải sản, rong biển, tảo biển, các sản phẩm từ trứng, sữa), tránh lạm dụng muối i-ốt.

- Có chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao đều đặn.

- Kiểm soát cân nặng, tránh thừa cân, béo phì.

- Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những người có yếu tố nguy cơ (gia đình có người mắc ung thư tuyến giáp, phụ nữ có tiền sử bệnh lý tuyến giáp).

