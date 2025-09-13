Đồ chiên rán

Đồ chiên rán là món quen thuộc trên bàn ăn hiện nay, từ gà rán, khoai tây chiên đến nhiều loại thức ăn nhanh khác. Tuy nhiên, những món này tiềm ẩn nguy cơ lớn cho sức khỏe. Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ, trong quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao, thực phẩm sinh ra nhiều chất gây ung thư, đặc biệt là acrylamide và benzopyrene - những yếu tố nguy cơ đã được nghiên cứu. Dầu mỡ bị đun nóng nhiều lần còn tạo ra các chất oxy hóa axit béo, gây tổn hại tế bào và kích thích sự hình thành khối u.

Người cao tuổi bị béo bụng càng dễ bị ảnh hưởng, vì mỡ thừa làm rối loạn hormone và suy giảm miễn dịch, tạo điều kiện để tế bào ung thư phát triển. Để phòng ngừa, nên hạn chế đồ chiên rán, thay bằng các phương pháp nấu nướng lành mạnh hơn như hấp, luộc, hầm, nướng.

Bạn chỉ nên ăn một lượng nhỏ dưa cà. Ảnh minh họa: Ban Mai

Đồ muối chua

Trong bữa ăn truyền thống, các món thịt muối, dưa cà muối thường được ưa chuộng, nhất là vào dịp lễ Tết. Nhưng các thực phẩm này chứa nitrit - chất bảo quản giúp kéo dài thời gian sử dụng. Khi vào cơ thể, nitrit sẽ kết hợp với các amin trong dạ dày tạo thành nitrosamine, một chất đã được chứng minh là gây ung thư đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư thực quản và dạ dày.

Theo Pudmed, bên cạnh đó, đồ muối chua thường chứa hàm lượng muối cao. Ăn mặn lâu dài dễ gây mất cân bằng natri - kali, làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Cao huyết áp cũng liên quan mật thiết đến sự hình thành khối u, nhất là ở người cao tuổi có bệnh nền mạn tính. Vì vậy, giảm tiêu thụ thực phẩm muối chua là bước quan trọng để phòng ngừa ung thư. Nếu yêu thích món muối chua, nên tự muối với lượng muối giảm bớt để hạn chế tác hại.

Thực phẩm bị mốc

Theo Aboluowang, một nguy cơ thường bị bỏ qua là thực phẩm mốc. Nhiều người cho rằng chỉ cần cắt bỏ phần mốc là có thể ăn được, nhưng điều này rất nguy hiểm. Thực phẩm mốc chứa độc tố nấm mốc, trong đó aflatoxin được coi là “sát thủ số một” gây ung thư. Aflatoxin xuất hiện nhiều trong ngũ cốc, hạt, trái cây khô, ngô khi bị mốc, có khả năng gây tổn thương ADN tế bào gan, làm tăng nguy cơ ung thư gan. Chất độc này còn làm suy giảm miễn dịch, khiến cơ thể khó chống chọi với các bệnh lý khác.

Ngoài gan, thực phẩm mốc còn gây hại cho hệ tiêu hóa, dẫn đến khó tiêu, chán ăn, thậm chí gây bệnh mạn tính nếu sử dụng lâu dài. Để phòng tránh, cần tuyệt đối không ăn thực phẩm mốc, kiểm tra hạn sử dụng khi mua, bảo quản nơi khô ráo, tránh để quá lâu và loại bỏ ngay đồ hư hỏng.