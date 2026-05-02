Bà P.T.N.A (43 tuổi, ngụ xã Hồ Đắc Kiện, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng chân trái sưng to, đau nhức kéo dài. Theo bệnh sử, chị làm công việc chế biến hải sản, phải đứng liên tục 9-10 giờ mỗi ngày. Trong thời gian dài, bà thường xuyên bị đau thắt lưng, nặng và mỏi lan xuống chân trái nhưng chủ quan bỏ qua.

Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, chân trái của bà bất ngờ sưng to, đau tăng dần, gây khó khăn khi đi lại. Tại một cơ sở y tế địa phương, bà A. được chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới và điều trị bằng thuốc kháng đông. Tuy nhiên, sau gần hai tuần, tình trạng không cải thiện, thậm chí diễn tiến nặng hơn, huyết khối có dấu hiệu lan rộng.

Bà A. sau can thiệp. Ảnh: BSCC.

Lo lắng trước diễn biến bất thường, bệnh nhân đến một bệnh viện khác để kiểm tra chuyên sâu. Qua siêu âm Doppler và chụp cắt lớp vi tính (CT), các bác sĩ xác định bệnh nhân không chỉ bị huyết khối tĩnh mạch sâu mà còn mắc hội chứng May-Thurner là một bất thường mạch máu ít được chú ý.

Theo bác sĩ Ngô Minh Tuấn, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh kiêm Trưởng Đơn vị Can thiệp mạch máu tạng ngoại biên (nơi điều trị cho bà A.), đây là nguyên nhân sâu xa gây bệnh. Nếu chỉ dùng thuốc chống đông mà không xử lý chèn ép thì nguy cơ tái phát hoặc tiến triển nặng là rất cao.

Trước tình trạng huyết khối lan rộng từ tĩnh mạch đùi nông đến tĩnh mạch chậu ngoài và chậu chung, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định can thiệp nội mạch. Ê-kíp tiến hành hút huyết khối cơ học, đồng thời nong bóng và đặt stent tại vị trí chèn ép để tái lập dòng chảy tĩnh mạch.

Sau can thiệp, bệnh nhân được duy trì điều trị kháng đông lâu dài nhằm ngăn ngừa tái phát. Sau 4 ngày theo dõi, tình trạng cải thiện rõ rệt: Chu vi đùi và bắp chân hai bên gần như trở lại bình thường, triệu chứng đau và sưng giảm hoàn toàn. Bệnh nhân đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo, huyết khối tĩnh mạch sâu thường có biểu hiện dễ bị nhầm lẫn với bệnh cơ xương khớp hoặc mệt mỏi thông thường. Những dấu hiệu như đau mỏi kéo dài, nặng chân, sưng một bên chi dưới, đặc biệt khi xuất hiện đột ngột, cần được thăm khám sớm tại các cơ sở chuyên sâu.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng nguyên nhân, bệnh có thể gây biến chứng nặng như phù chân kéo dài, loét chi, cắt cụt chi. Nguy hiểm hơn, cục máu đông có thể di chuyển lên phổi gây thuyên tắc động mạch phổi, đe dọa tính mạng.

