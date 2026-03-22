1. Triệu Lệ Khánh, dân tộc Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định, TPHCM
2. Phạm Thúy Chinh, dân tộc H'Mông - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội
3. Hoàng Văn Tuyên, dân tộc Nùng - Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo
4. Nguyễn Xuân Nghiêm, dân tộc Cơ Tu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng
5. Triệu Thị Ngọc Diễm, dân tộc Hoa - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ
6. Tô Ái Vang, dân tộc Hoa - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Cần Thơ
7. Lý Đức (Thượng tọa Lý Minh Đức), dân tộc Khmer - Trụ trì chùa Som Rông, Phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP Cần Thơ
8. Lâm Văn Mẫn, dân tộc Khmer - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
9. Nguyễn Thị Sửu, dân tộc Tà Ôi - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Huế
10. Châu Quỳnh Dao, dân tộc Khmer - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên, An Giang
11. Huỳnh Kim Minh Tâm, dân tộc Khmer - Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang
12. Leo Thị Lịch, dân tộc Sán Dìu - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
13. Đỗ Văn Chiến, dân tộc Sán Dìu - Phó chủ tịch thường trực Quốc hội
14. Trần Thị Hoa Ry, dân tộc Khmer - Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
15. Dương Mạc Kiên, dân tộc Tày - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Hà, Cao Bằng
16. Bế Xuân Trường, dân tộc Tày - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
17. Bế Thanh Tịnh, dân tộc Nùng - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng
18. Đoàn Thị Lê An, dân tộc Tày - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng
19. Sầm Minh Hồ, dân tộc H'Mông - Phó giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng
20. Y Bhen Kđoh, dân tộc Ê Đê - Diễn viên ca, Đoàn Ca múa dân tộc, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk
21. Lê Thị Thanh Xuân, dân tộc M'Nông, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk
22. Bế Trung Anh, dân tộc Tày - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội
23. Lò Thị Luyến, dân tộc Thái, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH khoá 15 tỉnh Điện Biên
24. Lỳ Mì Lé, dân tộc Si La - Giáo viên Trường Mầm non Huổi Lếch, xã Mường Toong, Điện Biên
25. Vừ A Bằng, dân tộc H’Mông - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên
26. Điểu Huỳnh Sang, dân tộc Xtiêng - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
27. Trường Trung Tuyến, dân tộc Ba Na - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Hội, Gia Lai
28. Siu Hương, dân tộc Gia Rai - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai
29. Chamaléa Thị Thủy, dân tộc Ra Glai - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa
30. Đàng Thị Mỹ Hương, dân tộc Chăm - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa
31. Hoàng Quốc Khánh, dân tộc Giáy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu
32. Hà Thị Nga, dân tộc Thái - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
33. Sùng A Hồ, dân tộc H’Mông - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu
34. Cà Thị Thắm, dân tộc Thái - Viên chức, Phòng Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu
35. Triệu Kim Thắng, dân tộc Dao - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu
36. Cil Bri, dân tộc Cơ Ho - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng
37. Y Thanh Hà Niê Kđăm, dân tộc Ê Đê - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng
38. Phùng Đức Chính, dân tộc Nùng - Phó chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn
39. Đoàn Thu Hà, dân tộc Nùng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
40. Hứa Đức Việt, dân tộc Nùng - Phó chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
41. Sùng A Lềnh, dân tộc H’Mông - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai
42. Tráng A Dương, dân tộc H’Mông - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
43. Sí Thị Mai Anh, dân tộc Giáy - Giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Sa Pa, tỉnh Lào Cai
44. Hà Đức Minh, dân tộc Tày - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai
45. Giàng Thị Dung, dân tộc H’Mông - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai
46. Lo Thị Bảo Vy, dân tộc Ơ Đu - Giáo viên, Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, Nghệ An.
47. Đinh Công Sỹ, dân tộc Mường - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
48. Bùi Thị Kim Tuyến, dân tộc Mường - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
49. Đặng Bích Ngọc, dân tộc Mường - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ.
50. Đinh Thị Phương Lan, dân tộc Co - Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
51. Đinh Thị Hồng Minh, dân tộc Hrê - Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
52. Trần Thị Thu Phước, dân tộc Xơ Đăng - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi
53. Nàng Xô Vi, dân tộc Brâu - Phó bí thư Đoàn Trường PTDTNT THPT Kon Tum
54. Ly Kiều Vân, dân tộc Bru - Vân Kiều - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị
55. Quàng Văn Hương, dân tộc Thái - Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
56. Hoàng Văn Nghiệm, dân tộc Tày - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La
57. Lò Văn Thọ, dân tộc Thái - Phó trưởng phòng Nhà hát Ca múa nhạc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
58. Lò Việt Phương, dân tộc Thái - Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội
59. Lường Văn Thâm, dân tộc Thái - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La
60. Lò Thị Huyền, dân tộc Thái - Giáo viên trường Mầm non Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
61. Tráng A Tếnh, dân tộc H’Mông - Chánh án TAND khu vực 4, Sơn La
62. Hoàng Duy Chinh, dân tộc Tày - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
63. Hà Sỹ Huân, dân tộc Tày - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên
64. Bùi Mạnh Khoa, dân tộc Mường - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội
65. Lương Thị Hoa, dân tộc Thái - Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa
66. Nguyễn Lê Ngọc Linh, dân tộc Thổ - Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
67. Cao Thị Xuân, dân tộc Thái - Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
68. Lý Văn Huấn, dân tộc Sán Chay - Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang
69. Nguyễn Việt Hà, dân tộc Tày - Giám đốc Agribank chi nhánh Tuyên Quang
70. Ma Thị Thúy, dân tộc Tày - Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang
71. Lò Thị Việt Hà, dân tộc Thái - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
72. Vương Thị Hương, dân tộc La Chí - Phó chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ, Tuyên Quang
73. Hoàng Ngọc Định, dân tộc Tày - Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang
74. Lý Thị Lan, dân tộc H'Mông - Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang
75. Thạch Phước Bình, dân tộc Khmer - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long