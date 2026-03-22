Trong 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, có 75 đại biểu là người dân tộc thiểu số, thuộc nhiều dân tộc như Sán Dìu, Tày, Thái, H’Mông, Khmer, Mường, Nùng, Dao, Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Chăm, Xơ Đăng, Hrê, Cơ Tu, Si La, Brâu, Ơ Đu…

Trong số 75 đại biểu là người dân tộc thiểu số trúng cử, có 1 ủy viên Bộ Chính trị là ông Đỗ Văn Chiến - Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội. Các đại biểu là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng như: Lâm Văn Mẫn, Y Thanh Hà Niê Kđăm, Hà Thị Nga, Hoàng Văn Nghiệm, Hoàng Duy Chinh.

Ông Đỗ Văn Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội là người dân tộc Sán Dìu

Về cơ cấu độ tuổi, người lớn tuổi nhất trong số các đại biểu là người dân tộc thiểu số là ông Bế Xuân Trường (sinh năm 1957), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Người trẻ tuổi nhất là đại biểu Lo Thị Bảo Vy (sinh năm 2002), giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, Nghệ An. Cơ cấu này cho thấy sự kế thừa giữa các thế hệ, từ cán bộ giàu kinh nghiệm đến đại biểu trẻ.

Về trình độ chuyên môn, phần lớn các đại biểu đều có trình độ đại học trở lên. Trong đó, nhiều người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở Trung ương và địa phương, cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, ngành giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội.