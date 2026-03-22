Trong 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, có 75 đại biểu là người dân tộc thiểu số, thuộc nhiều dân tộc như Sán Dìu, Tày, Thái, H’Mông, Khmer, Mường, Nùng, Dao, Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Chăm, Xơ Đăng, Hrê, Cơ Tu, Si La, Brâu, Ơ Đu… 

Trong số 75 đại biểu là người dân tộc thiểu số trúng cử, có 1 ủy viên Bộ Chính trị là ông Đỗ Văn Chiến - Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội. Các đại biểu là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng như: Lâm Văn Mẫn, Y Thanh Hà Niê Kđăm, Hà Thị Nga, Hoàng Văn Nghiệm, Hoàng Duy Chinh.

Ông Đỗ Văn Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội là người dân tộc Sán Dìu

Về cơ cấu độ tuổi, người lớn tuổi nhất trong số các đại biểu là người dân tộc thiểu số là ông Bế Xuân Trường (sinh năm 1957), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Người trẻ tuổi nhất là đại biểu Lo Thị Bảo Vy (sinh năm 2002), giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, Nghệ An. Cơ cấu này cho thấy sự kế thừa giữa các thế hệ, từ cán bộ giàu kinh nghiệm đến đại biểu trẻ.

Về trình độ chuyên môn, phần lớn các đại biểu đều có trình độ đại học trở lên. Trong đó, nhiều người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở Trung ương và địa phương, cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, ngành giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội.

Các đại biểu Quốc hội khóa 16 là người dân tộc thiểu số

1. Triệu Lệ Khánh, dân tộc Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định, TPHCM

2. Phạm Thúy Chinh, dân tộc H'Mông - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

3. Hoàng Văn Tuyên, dân tộc Nùng - Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo

4. Nguyễn Xuân Nghiêm, dân tộc Cơ Tu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng

5. Triệu Thị Ngọc Diễm, dân tộc Hoa - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ

6. Tô Ái Vang, dân tộc Hoa - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Cần Thơ

7. Lý Đức (Thượng tọa Lý Minh Đức), dân tộc Khmer - Trụ trì chùa Som Rông, Phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP Cần Thơ

8. Lâm Văn Mẫn, dân tộc Khmer - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

9. Nguyễn Thị Sửu, dân tộc Tà Ôi - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Huế

10. Châu Quỳnh Dao, dân tộc Khmer - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên, An Giang

11. Huỳnh Kim Minh Tâm, dân tộc Khmer - Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

12. Leo Thị Lịch, dân tộc Sán Dìu - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

13. Đỗ Văn Chiến, dân tộc Sán Dìu - Phó chủ tịch thường trực Quốc hội

14. Trần Thị Hoa Ry, dân tộc Khmer - Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

15. Dương Mạc Kiên, dân tộc Tày - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Hà, Cao Bằng

16. Bế Xuân Trường, dân tộc Tày - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

17. Bế Thanh Tịnh, dân tộc Nùng - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

18. Đoàn Thị Lê An, dân tộc Tày - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng

19. Sầm Minh Hồ, dân tộc H'Mông - Phó giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng

20. Y Bhen Kđoh, dân tộc Ê Đê - Diễn viên ca, Đoàn Ca múa dân tộc, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

21. Lê Thị Thanh Xuân, dân tộc M'Nông, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk

22. Bế Trung Anh, dân tộc Tày - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội

23. Lò Thị Luyến, dân tộc Thái, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH khoá 15 tỉnh Điện Biên

24. Lỳ Mì Lé, dân tộc Si La - Giáo viên Trường Mầm non Huổi Lếch, xã Mường Toong, Điện Biên

25. Vừ A Bằng, dân tộc H’Mông - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên

26. Điểu Huỳnh Sang, dân tộc Xtiêng - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

27. Trường Trung Tuyến, dân tộc Ba Na - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Hội, Gia Lai

28. Siu Hương, dân tộc Gia Rai - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

29. Chamaléa Thị Thủy, dân tộc Ra Glai - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa

30. Đàng Thị Mỹ Hương, dân tộc Chăm - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa

31. Hoàng Quốc Khánh, dân tộc Giáy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu

32. Hà Thị Nga, dân tộc Thái - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

33. Sùng A Hồ, dân tộc H’Mông - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu

34. Cà Thị Thắm, dân tộc Thái - Viên chức, Phòng Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu

35. Triệu Kim Thắng, dân tộc Dao - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu

36. Cil Bri, dân tộc Cơ Ho - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng

37.  Y Thanh Hà Niê Kđăm, dân tộc Ê Đê - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

38. Phùng Đức Chính, dân tộc Nùng - Phó chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn

39. Đoàn Thu Hà, dân tộc Nùng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

40. Hứa Đức Việt, dân tộc Nùng - Phó chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

41. Sùng A Lềnh, dân tộc H’Mông -  Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai

42. Tráng A Dương, dân tộc H’Mông - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

43. Sí Thị Mai Anh, dân tộc Giáy - Giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Sa Pa, tỉnh Lào Cai

44. Hà Đức Minh, dân tộc Tày - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai

45. Giàng Thị Dung, dân tộc H’Mông - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai

46. Lo Thị Bảo Vy, dân tộc Ơ Đu - Giáo viên, Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, Nghệ An.

47. Đinh Công Sỹ, dân tộc Mường - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

48. Bùi Thị Kim Tuyến, dân tộc Mường - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ

49. Đặng Bích Ngọc, dân tộc Mường - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ.

50. Đinh Thị Phương Lan, dân tộc Co -  Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

51. Đinh Thị Hồng Minh, dân tộc Hrê - Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

52. Trần Thị Thu Phước, dân tộc Xơ Đăng - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

53. Nàng Xô Vi, dân tộc Brâu - Phó bí thư Đoàn Trường PTDTNT THPT Kon Tum

54. Ly Kiều Vân, dân tộc Bru - Vân Kiều -  Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị

55. Quàng Văn Hương, dân tộc Thái - Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

56. Hoàng Văn Nghiệm, dân tộc Tày - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La

57. Lò Văn Thọ, dân tộc Thái - Phó trưởng phòng Nhà hát Ca múa nhạc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

58. Lò Việt Phương, dân tộc Thái - Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội

59. Lường Văn Thâm, dân tộc Thái - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La

60. Lò Thị Huyền, dân tộc Thái - Giáo viên trường Mầm non Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La

61. Tráng A Tếnh, dân tộc H’Mông - Chánh án TAND khu vực 4, Sơn La

62. Hoàng Duy Chinh, dân tộc Tày - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

63. Hà Sỹ Huân, dân tộc Tày - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên

64. Bùi Mạnh Khoa, dân tộc Mường - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

65. Lương Thị Hoa, dân tộc Thái - Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa

66. Nguyễn Lê Ngọc Linh, dân tộc Thổ - Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

67. Cao Thị Xuân, dân tộc Thái - Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

68. Lý Văn Huấn, dân tộc Sán Chay - Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang

69. Nguyễn Việt Hà, dân tộc Tày - Giám đốc Agribank chi nhánh Tuyên Quang

70. Ma Thị Thúy, dân tộc Tày - Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang

71. Lò Thị Việt Hà, dân tộc Thái - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

72. Vương Thị Hương, dân tộc La Chí -  Phó chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ, Tuyên Quang

73. Hoàng Ngọc Định, dân tộc Tày - Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang

74. Lý Thị Lan, dân tộc H'Mông - Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang

75. Thạch Phước Bình, dân tộc Khmer - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long