Tỉnh Lâm Đồng có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, với 29 người tham gia ứng cử, để bầu 17 đại biểu. Bà Cil Bri, dân tộc Cơ Ho, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2.

Bà Cil Bri (thứ 2, từ phải qua) cùng 3 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 2. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Là người con của đồng bào Cơ Ho, có kiến thức chuyên môn về y tế công cộng và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, bà Cil Bri không chỉ thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, các chức sắc, tín đồ tôn giáo mà còn có năng lực tham mưu, cụ thể hóa những tâm tư, nguyện vọng của bà con thành các chính sách quản lý nhà nước hiệu quả.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, bà Cil Bri cam kết thực hiện chương trình hành động với 3 trọng tâm.

Thứ nhất, bà sẽ giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri, đồng bào các dân tộc và chức sắc, tín đồ tôn giáo, tập trung nghiên cứu sắp xếp, bố trí công việc khoa học, hợp lý, dành nhiều thời gian hơn để thường xuyên làm việc với cơ sở, nhất là tăng cường tiếp xúc chuyên đề với đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng.

Theo bà, việc trao đổi nhiều hơn với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cơ sở sẽ giúp kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân.

Song song đó, bà cam kết chủ động nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở, kịp thời phản ánh với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

Bà Cil Bri, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Thứ hai, bà hứa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và giải quyết các vấn đề thực tế tại địa phương. Cụ thể, bà sẽ tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo và an sinh xã hội; thực hiện tốt vai trò giám sát, nhất là trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo và chính sách xã hội; góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm ổn định chính trị xã hội.

Với trách nhiệm của người làm công tác dân tộc và tôn giáo, bà Cil Bri cam kết tích cực tham gia xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo trong việc vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bà cũng cam kết chủ động tham gia đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó, bà mong muốn góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và địa phương.

Cuối cùng, nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 cam kết gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thường xuyên tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động.

Đồng thời, bà Cil Bri hứa luôn đặt lợi ích chung của địa phương và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân lên hàng đầu; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động dân cử để thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, để xứng đáng với niềm tin mà cử tri đã trao gửi.