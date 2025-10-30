Ngày 30/10, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Long (57 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, TPHCM) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Phước Bình (46 tuổi, ngụ An Giang) 8 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Theo cáo buộc, do có quen biết nên ông Đào Văn Thiết kể cho Bình nghe việc mình thua kiện trong vụ án kinh doanh thương mại và bị buộc phải bồi thường số tiền lớn. Lúc này, Bình nói với ông Thiết rằng có quen biết Huỳnh Ngọc Long và người này có thể giúp ông Thiết kháng nghị giám đốc thẩm bản án nêu trên.

Khoảng cuối tháng 11/2016, Bình đưa ông Thiết đến gặp Long tại một quán cà phê ở quận 5 (cũ). Trong lúc trò chuyện, Long “nổ” mình là Phó viện trưởng Viện kiểm sát T. và hứa sẽ giúp đỡ với chi phí 5 tỷ đồng. Thấy chi phí lớn, ông Thiết xin giảm xuống còn 4,5 tỷ đồng thì Long đồng ý.

Đầu tháng 12/2016, Long đưa cho Bình một giấy xác nhận về việc nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm của Viện kiểm sát T. để chuyển cho ông Thiết. Sau đó, ông Thiết đã giao trước cho Long 3,5 tỷ đồng.

Sau nhiều tháng chờ đợi nhưng không thấy có kháng nghị giám đốc thẩm như Long hứa, ông Thiết nhiều lần thúc giục Bình và Long sớm giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, Long yêu cầu ông Thiết phải đưa thêm 1 tỷ đồng nữa mới “lo được việc”.

Nghi ngờ bị lừa, ông Thiết đi tìm hiểu thì mới hay Long không phải là Phó viện trưởng Viện kiểm sát T., mà chỉ là Phó trưởng đại diện một tờ tạp chí. Ngày 22/4/2017, ông Thiết đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Long tới cơ quan công an.

Sau khi biết bị tố giác, Long làm giả “Giấy đặt cọc mua bán nhà” đối với căn nhà ở quận 8 (cũ) và “Giấy nhận lại tiền cọc” giữa bên bán là Huỳnh Ngọc Long và bên mua là Nguyễn Phước Bình. Long đưa cho Bình ký tên để hợp thức hóa việc trả lại số tiền 3,5 tỷ đồng đã chiếm đoạt của ông Thiết.

Đối với ông Đào Văn Thiết, dù đã đưa 3,5 tỷ đồng cho bị cáo Long thông qua bị cáo Bình, nhưng Long không nói rõ số tiền này được dùng cho ai và việc “chạy” kháng nghị giám đốc thẩm được thực hiện ra sao. Sau khi phát hiện bị lừa, ông Thiết đã chủ động tố giác sự việc đến cơ quan điều tra. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ông Thiết là bị hại và không xem xét xử lý hình sự.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, làm giảm uy tín của cơ quan tiến hành tố tụng và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.