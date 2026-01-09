Ngày 9/1, tờ CTWANT đưa tin nữ diễn viên Văn Kỳ (23 tuổi) gặp sự cố khi tham dự buổi công chiếu phim Mã Đằng, đừng đi tại rạp Wanda Cinema (Bắc Kinh).

Theo truyền thông Trung Quốc, trong lúc sự kiện diễn ra, một người đàn ông lạ mặt liên tục tiếp cận và bám theo Văn Kỳ. Sau khi không được đáp ứng yêu cầu xin chữ ký và chụp ảnh riêng, người này có hành vi quấy rối, lớn tiếng chửi bới, thậm chí theo sát và dồn nữ diễn viên vào góc tường, khiến hiện trường trở nên hỗn loạn.

Nữ diễn viên bị chửi bới và dồn vào góc tường.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Văn Kỳ bị ép sát vào tường và được đạo diễn Trịnh Tử Ức kịp thời che chắn. Người đàn ông sau đó rời đi nhưng vẫn buông lời xúc phạm. Nhân chứng cho biết công tác an ninh tại thời điểm xảy ra sự việc khá lỏng lẻo, đám đông chen lấn khiến nhiều người hoảng sợ.

Video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại sự việc:

Sáng cùng ngày, công ty quản lý của Văn Kỳ ra tuyên bố cho biết đã thu thập đầy đủ chứng cứ, đồng thời bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi xâm phạm thân thể và quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ, khẳng định sẽ không khoan nhượng.

Phía công ty cũng thông báo Văn Kỳ đã an toàn, cam kết tăng cường biện pháp bảo vệ trong các hoạt động sắp tới, đồng thời kêu gọi công chúng và người hâm mộ giữ thái độ văn minh, tôn trọng không gian cá nhân tại các sự kiện có người nổi tiếng.

Nhan sắc xinh đẹp của Văn Kỳ.

Văn Kỳ sinh năm 2003, là gương mặt trẻ được đánh giá cao của điện ảnh Hoa ngữ. Cô sớm tạo dấu ấn ở tuổi 14 với vai diễn trong Huyết Quán Âm, qua đó giành Giải Kim Mã Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Những năm gần đây, Văn Kỳ chuyển trọng tâm hoạt động sang thị trường Trung Quốc và tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh, truyền hình.