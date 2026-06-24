Chiều 24/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Bích (SN 1974, giám đốc của Công ty TNHH thương mại và du lịch Bắc Á và Công ty CP thương mại du lịch Hanoi Travel) mức án 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Bích thành lập 2 công ty trên nhưng chưa được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.

Từ năm 2020 - 2023, để chiếm đoạt tiền của người khác, Bích đưa ra thông tin gian dối rằng Công ty Bắc Á đã tổ chức các tour du lịch trong nước và quốc tế cho nhiều người, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 hoặc một số người không đi du lịch được nên nhờ công ty bán lại tour với mức giá giảm 50%.

Tin tưởng, nhiều người đã rủ thêm người thân, bạn bè lập đoàn du lịch và thỏa thuận đặt tour du lịch với Bích.

Sau khi ký hợp đồng du lịch với các cá nhân, Bích nhận tiền của họ nhưng không tổ chức tour như thỏa thuận và “mất dạng”. Do không liên lạc được với Bích, những người bị hại đã làm đơn tố cáo nữ giám đốc gửi cơ quan công an.

Bị cáo Trần Ngọc Bích tại tòa. Ảnh: TN

Lừa tiền của 311 khách hàng

Cơ quan điều tra xác định, do Công ty Bắc Á bị dừng hoạt động từ năm 2020 nên đến tháng 12/2022, Bích tiếp tục thành lập Công ty Hanoi Travel để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bích đã lừa đảo 311 người (thông qua 18 nhóm, đầu mối), chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng rồi dùng vào chi tiêu cá nhân. Bị cáo mới trả được hơn 229 triệu đồng cho người bị hại.

Một trong số những người bị hại là ông Nguyễn Công T. (SN 1955, ở Hà Nội). Tháng 4/2022, Bích nói dối với ông T. về việc Công ty Bắc Á tổ chức tour du lịch 5 ngày 4 đêm tại Nhật Bản cho nhiều khách hàng với giá 29 triệu đồng/người, nhưng một số người không muốn đi nữa nên nhờ bán lại suất đi du lịch với giá giảm một nửa.

Tin tưởng thông tin Bích đưa ra là thật, ông T. đã rủ thêm nhiều người cùng mua tour du lịch giá rẻ. Hơn 30 người đã bỏ ra 578 triệu đồng mua tour du lịch để rồi sau đó biết bị lừa.