VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Hiếu (SN 1997, ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào năm 2020, Lê Trung Hiếu là nhân viên bán hàng điện thoại của cửa hàng mua bán điện thoại Shop Dunk ở phố Hàng Bài, Hà Nội. Chủ cửa hàng quy định, nhân viên bán hàng điện thoại không được quyền đại diện Shop Dunk ký hợp đồng bán hàng và không được tự thỏa thuận giá bán với khách hàng.

Quá trình bán hàng tại cửa hàng mua bán điện thoại Shop Dunk, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Lê Trung Hiếu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của các khách hàng cùng kinh doanh điện thoại di động. Hiếu tự giới thiệu, Shop Dunk có các loại điện thoại di động nhãn hiệu Iphone mới, Hiếu mua được với giá nội bộ thấp hơn giá niêm yết tại Shop Dunk từ 1-3 triệu đồng/1 chiếc.

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Tin tưởng thông tin Hiếu đưa ra, các nhà đầu tư đã đưa cho Hiếu tổng cộng hơn 2,6 tỷ đồng để đặt mua 109 chiếc điện thoại di động, để rồi sau đó mới biết mình bị lừa. Một trong số các nạn nhân của Hiếu là anh Nguyễn Thế A. (SN 1998, kinh doanh điện thoại di động).

Cáo trạng xác định, sau khi được Hiếu chào mời mua điện thoại giá nội bộ, thấp hơn giá niêm yết tại Shop Dunk từ 1-3 triệu đồng/1 chiếc (tùy loại máy), ngày 10/7/2024, anh Nguyễn Thế A. đã đặt mua của Hiếu 40 điện thoại Iphone 15 Promax 256G với giá hơn 25 triệu đồng/1 chiếc.

Cùng ngày, hai bên lập hợp đồng đặt cọc mua bán hàng hóa, sau đó anh Nguyễn Thế A. chuyển cho Hiếu hơn 1 tỷ đồng đặt cọc để mua điện thoại. Sau khi nhận được tiền, Hiếu dùng chi tiêu cá nhân hết.

Đến ngày 18/7/2024, Hiếu tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu anh Nguyễn Thế A. về việc có lô hàng 45 chiếc điện thoại di động Iphone 15 Promax 256G với giá hơn 25 triệu đồng/1 chiếc.

Vì thời điểm đó, Shop Dunk niêm yết bán điện thoại di động Iphone 15 Promax 256G với giá hơn 28 triệu đồng/1 chiếc nên nhà đầu tư đã đồng ý mua thêm 45 chiếc điện thoại. Anh Nguyễn Thế A. thêm một lần nữa chuyển cho bị can hơn 1,1 tỷ đồng để đặt cọc.

Sau khi nhận hơn 2 tỷ đồng của nhà đầu tư, Hiếu đặt mua 18 chiếc điện thoại với giá hơn 28 triệu đồng/1 chiếc rồi giao cho anh Nguyễn Thế A. và nói đó là điện thoại của hợp đồng thứ nhất. Số tiền còn lại là hơn 1,7 tỷ đồng, Hiếu dùng để chi tiêu và chơi chứng khoán nhưng bị thua lỗ.

Sập bẫy lừa vì tin lời mời chào bán vàng giá rẻ hơn giá niêm yết

Trong một diễn biến khác, VKSND TP Hà Nội cũng vừa truy tố bị can Lê Minh Hiếu (SN 2000, quê Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiếu vốn là trung gian môi giới mua bán nhẫn vàng tròn trơn, nhãn hiệu Rồng vàng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội để hưởng tiền chênh lệch mà không có cửa hàng. Cuối tháng 8/2024, biết nhiều người có nhu cầu mua vàng nên bị can mời chào họ mua vàng với giá thấp hơn giá niêm yết bán ra của Công ty Bảo Tín Minh Châu.

Khoảng tháng 8/2024, biết anh Phạm Văn D. (SN 1994) có nhu cầu mua vàng nhưng không mua được, Hiếu mời chào anh D. và đưa ra thông tin về việc mình có nguồn hàng là nhẫn vàng tròn trơn, nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long với giá thấp hơn giá niêm yết tại cửa hàng. Hiếu cam kết sẽ giao vàng sau 3 đến 5 ngày.

Tin tưởng, anh D. chuyển hơn 11 tỷ đồng cho Hiếu để nhờ mua 1.430 chỉ vàng. Để anh D. tiếp tục tin tưởng giao tiền, Hiếu đã bỏ tiền mua vàng giá đắt rồi 2 lần giao cho anh D. tổng số 110 chỉ vàng (tương đương hơn 900 triệu đồng).

Sau đó bị can liên tục đưa ra các thông tin có nguồn hàng với giá thấp hơn giá niêm yết, phải đặt mua ngay… nhằm hối thúc anh D. chuyển tiền mua thêm vàng. Đến thời hạn giao vàng, Hiếu bịa ra nhiều lý do để không chuyển vàng cho anh D. Về số tiền nhận được từ nhà đầu tư, bị can rút ra sử dụng chi tiêu cá nhân.

Cáo trạng xác định, từ 30/8 - 4/11/2024, Hiếu đã chiếm đoạt tổng số hơn 21 tỷ đồng của 4 nhà đầu tư.