Trong danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư ngành Kinh tế năm nay, bà Võ Thị Thúy Anh là giáo sư nữ duy nhất.

Bà Võ Thị Thúy Anh sinh năm 1974 tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (cũ). Bà tốt nghiệp đại học năm 1997, ngành Tài chính Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Sau đó bà nhận bằng thạc sĩ năm 2003, chuyên ngành Kinh tế Tài chính và bằng tiến sĩ ngành Kinh tế học năm 2007 tại Université du Québec à Montréal, Canada.

Bà Thúy Anh bắt đầu sự nghiệp học thuật với vai trò giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Sau thời gian học ở Canada, năm 2008, bà là Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp, khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Bà Võ Thị Thúy Anh là nữ giáo sư duy nhất ngành Kinh tế của Việt Nam năm 2025. Ảnh: DUE

Năm 2014, bà là học giả Fulbright tại Trường Kinh doanh Ross - Đại học Michigan (Mỹ). Từ năm 2015-2023, bà đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Sau đó, từ năm 2023, bà là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Bà Thúy Anh được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2012, ngành Kinh tế học. Các hướng nghiên cứu của bà bao gồm: Thị trường chứng khoán và kết quả hoạt động của công ty trong các cuộc khủng hoảng: Vai trò của môi trường thể chế; Ảnh hưởng của đặc điểm của hội đồng quản trị, cấu trúc sở hữu đến kết quả hoạt động của công ty; Đo lường rủi ro và hoạt động của các định chế tài chính; Kinh tế thành phố Đà Nẵng và các vấn đề có liên quan từ nền kinh tế Việt Nam.

Bà đã công bố 68 bài báo khoa học, trong đó có 17 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín, 50 bài báo trên tạp chí trong nước, 1 bài hội thảo.

GS.TS Võ Thị Thúy Anh từng được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD-ĐT cùng nhiều giải thưởng khác.