Ngày 3/11, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 đã tổ chức phiên họp lần thứ 4 nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Theo đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã họp và thông qua hồ sơ của 900 ứng viên, trong đó có 71 ứng viên giáo sư, 829 ứng viên phó giáo sư. Con số này đã bao gồm cả ứng viên của hai ngành Quân sự và An ninh.

Như vậy, có 11 ứng viên (2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm nay.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã họp và thông qua hồ sơ của 900 ứng viên. Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2025, có 1.073 ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Sau đó, có 1.014 ứng viên được đề nghị lên xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục họp xét và có 911 ứng viên, trong đó có 73 ứng viên giáo sư, 938 ứng viên phó giáo sư được đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận.

Ở vòng cuối cùng, có 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét ban đầu tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở là 83,88%, trong đó tỷ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 71%, ứng viên phó giáo sư là 85,2%.

Theo văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm nay, chất lượng ứng viên năm 2025 khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, các ứng viên đều bảo đảm có đủ số công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc các tạp chí có uy tín khác.

Danh sách ứng viên đã được thông qua sẽ được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.