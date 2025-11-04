Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa họp và thông qua hồ sơ của 900 ứng viên, trong đó có 71 ứng viên giáo sư, 829 ứng viên phó giáo sư. Con số này đã bao gồm cả ứng viên của hai ngành Quân sự và An ninh.

Như vậy, có 11 ứng viên (2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm nay.

Sau đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Về độ tuổi, ông Trần Quốc Trung, 39 tuổi, là người trẻ nhất đạt chuẩn giáo sư. Ông hiện là Phó giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM.

Trong khi đó, ông Đỗ Quang Lộc (giảng viên tại khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và bà Nguyễn Hà Thanh (nghiên cứu viên chính tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cùng sinh năm 1992, hiện 33 tuổi, là phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: HĐGSNN

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2025, có 1.073 ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Sau đó, có 1.014 ứng viên được đề nghị lên xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục họp xét và có 911 ứng viên, trong đó có 73 ứng viên giáo sư, 938 ứng viên phó giáo sư được đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận.

Ở vòng cuối cùng, có 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét ban đầu tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở là 83,88%, trong đó tỷ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 71%, ứng viên phó giáo sư là 85,2%.