Kiểm tra hành lý của nữ hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phát hiện 3 khẩu súng ngắn cùng 17 viên đạn.

XEM CLIP (nguồn: BĐBP Hà Tĩnh)

Ngày 25/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Nữ hành khách bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: BĐBP Hà Tĩnh

Trước đó, khoảng 7h45 ngày 18/11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Qua kiểm tra chiếc vali màu đen của Sarah Therese (SN 1993, quốc tịch Australia), lực lượng chức năng phát hiện 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn.

Tang vật thu giữ. Ảnh: BĐBP Hà Tĩnh

Theo lời khai ban đầu, Sarah Therese được một người đàn ông liên hệ, thuê vận chuyển số súng, đạn nói trên từ Lào vào Việt Nam để nhận tiền công.

Hiện nay, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.