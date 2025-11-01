Ngày 29/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với bà Doãn Thị Lệ Xuân, hiệu trưởng và Nguyễn Ngọc Hà (cùng 41 tuổi), kế toán Trường Mầm non An Bình, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Doãn Thị Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2022 đến nay, bà Xuân đã bàn bạc, thống nhất với bà Hà lập và hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định. Việc làm này của bà Xuân và Hà gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 580 triệu đồng.

Về khía cạnh pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, nhận định: với hành vi lợi dụng chức vụ hiệu trưởng để lập hồ sơ, chứng từ làm thêm giờ khống, rút tiền ngân sách nhà nước hơn 580 triệu đồng, bà Doãn Thị Lệ Xuân có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Số tiền thiệt hại trên 580 triệu đồng thuộc khoản 2 Điều 356, với mức hình phạt từ 5 năm đến 10 năm tù. Ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 đến 5 năm và phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Hải, đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan nhà nước, làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với đội ngũ cán bộ trong ngành giáo dục, vì vậy cần được xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Hà.

Cùng với đó, luật sư cho rằng, bà Nguyễn Ngọc Hà, kế toán Trường Mầm non An Bình, cũng phải chịu trách nhiệm theo khoản 2 của Điều 356, với mức phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Tuy nhiên, theo luật sư Hải, khi lượng hình, vai trò của từng người sẽ được xem xét. Cụ thể, nếu bà Doãn Thị Lệ Xuân là hiệu trưởng, người đứng đầu, có chức vụ, quyền hạn quyết định, giữ vai trò chủ mưu hoặc khởi xướng nên sẽ chịu mức trách nhiệm cao hơn. Còn kế toán Nguyễn Ngọc Hà, nếu là người thực hiện theo chỉ đạo hoặc đồng phạm giúp sức vẫn bị xử lý trong cùng tội danh, nhưng mức hình phạt có thể thấp hơn tùy vào vai trò cụ thể trong vụ án.