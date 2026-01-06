Sau khi ban hành thông báo tạm dừng bán trú tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), gây xôn xao dư luận những ngày qua, Hiệu trưởng Bùi Thị Phương Hoa đã bộc bạch về những trăn trở, áp lực, lo lắng sau quyết định khiến nhiều phụ huynh hoang mang.

Lo thiếu kinh phí trả lương cho 29 nhân viên phục vụ bán trú?

Theo bà Bùi Thị Phương Hoa, ngay sau khi Nghị quyết 37 (Quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai) của HĐND tỉnh được ban hành, nhà trường đã tiếp cận, nghiên cứu văn bản một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên, bà Hoa cho biết, trong quá trình xem xét việc tổ chức thực hiện, nhất là đối với hoạt động bán trú, bà và tập thể lãnh đạo nhà trường không khỏi băn khoăn, lo lắng. Nguyên nhân lớn nhất xuất phát từ bài toán kinh phí, đặc biệt là việc chi trả tiền lương cho đội ngũ nhân viên bảo mẫu, lực lượng đông đảo và gắn trực tiếp với hoạt động bán trú của trường.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi từng gây xôn xao dư luận khi thông báo tạm dừng bán trú. Ảnh: Trần Hoàn

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cũng khẳng định, tại thời điểm ban hành thông báo tạm dừng bán trú, bà đã nắm được Nghị quyết 15 (Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai) của HĐND tỉnh và công văn của Sở GD-ĐT. Tuy nhiên, việc tạm dừng xuất phát từ mong muốn có thêm thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng để bố trí, sắp xếp cho phù hợp, hoàn toàn không phải không chấp hành chủ trương.

“Chúng tôi muốn tạm dừng một thời gian ngắn để nghiên cứu thật kỹ các văn bản, nắm chắc chủ trương, từ đó tổ chức thực hiện đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho các nhân viên bảo mẫu”, bà Hoa chia sẻ.

“Dừng bán trú sẽ gây xáo trộn đến cuộc sống của gần 1.000 hộ gia đình, không phải là chuyện nhỏ. Tôi lo và suy nghĩ rất nhiều, phụ huynh của trường phần lớn là cán bộ, nhiều người phải xuống Quy Nhơn làm việc, con cái gửi cho ông bà chăm sóc. Tôi hiểu và rất đồng cảm với sự vất vả đó”, vị hiệu trưởng trải lòng.

Trước ý kiến cho rằng, nhà trường tự ý dừng bán trú mà không báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của địa phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cho biết, từ trước đến nay, trong mọi công việc, nhà trường đều có trao đổi và xin ý kiến cấp trên. Vừa qua, nhà trường cũng có báo cáo về việc xin tạm dừng bán trú nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có tổng cộng 29 nhân viên phục vụ bán trú, kinh phí chi trả cho đội ngũ này trên 120 triệu đồng/tháng. Ảnh: Trần Hoàn

Theo bà Hoa, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có tổng cộng 29 nhân viên phục vụ bán trú, trong đó có 27 bảo mẫu, 1 nhân viên nấu bếp và 1 nhân viên vệ sinh. Với mức thu nhập khoảng 4–5 triệu đồng/người/tháng, việc duy trì bán trú đồng nghĩa với việc phải đảm bảo thu nhập ổn định cho đội ngũ này, điều đó khiến Ban Giám hiệu không khỏi áp lực.

Các trường tiếp tục tổ chức bán trú, không gây xáo trộn

Liên quan đến việc tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều, UBND phường Pleiku thông tin, đơn vị không chỉ đạo cho các trường tạm dừng bán trú. Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT về việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, ngày 24/12/2025, UBND phường Pleiku đã có văn bản hướng dẫn các trường thực hiện nghị quyết nói trên.

Lý giải về việc ngày 30/12/2025, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có báo cáo về việc xin tạm dừng bán trú, UBND phường Pleiku cho biết, sau khi nhận được báo cáo, đơn vị đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội tổng hợp, báo cáo. Trong khi đơn vị chuyên môn đang tổng hợp, tham mưu và chưa có phản hồi thì ngày 31/12, nhà trường đã ban hành thông báo tạm dừng nói trên.

Cũng theo UBND phường Pleiku, trên cơ sở ý kiến của Sở GD-ĐT, lãnh đạo phường đã kịp thời chỉ đạo các trường tiếp tục tổ chức bán trú, không gây xáo trộn, lo lắng cho phụ huynh và học sinh; đồng thời giao các phòng chuyên môn làm việc với các trường để chấn chỉnh việc ban hành thông báo khi chưa có ý kiến của địa phương.