Từ năm học 2025-2026, hơn 3.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước sẽ được dành để triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Nhờ mức hỗ trợ 20.000-30.000 đồng bữa ăn trưa mỗi ngày, phụ huynh phần nào giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời yên tâm hơn khi con em được chăm lo bữa ăn ngay tại trường.

Những suất cơm bán trú tại Trường Tiểu học Cao Viên II. Ảnh: PHCC

Nhìn những khay cơm có đủ món mặn, món xào, canh nóng hổi được cô giáo gửi trong nhóm lớp mỗi ngày, chị Đào Thị Hoa, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Cao Viên II (huyện Thanh Oai cũ, Hà Nội) cảm thấy yên tâm và hài lòng.

Chị Hoa cho biết, trước đây tiền ăn bán trú của con khoảng 30.000 đồng/bữa. Mỗi tháng, chị phải đóng gần 700.000 đồng, chưa kể tiền phục vụ bán trú. “Gia đình tôi có hai con cùng học tiểu học, mỗi tháng chi phí ăn bán trú lên tới 1,5 triệu đồng. Giờ đây, hai con chỉ còn phải đóng 400.000 đồng, tiết kiệm được cả triệu đồng mỗi tháng mà bữa ăn vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Đây là chính sách rất thiết thực với học sinh Thủ đô”, chị Hoa nói.

Những suất ăn bán trú được phụ huynh hết lời khen ngợi. Ảnh: PHCC

Ngoài giảm áp lực tài chính, điều khiến chị Hoa hài lòng là cô giáo luôn công khai thực đơn trong tuần, đồng thời chụp suất ăn gửi vào nhóm lớp. Bữa ăn của con luôn thay đổi theo ngày, bao gồm 2 món mặn luân phiên (thịt, cá, trứng, tôm…), một món rau xào và một bát canh. Khẩu phần được cân đối giữa các nhóm chất, phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ.

“Có hôm con được ăn tôm, hôm thịt rang, rau cải xào và canh bí đỏ. Con về kể ngon miệng, ăn hết suất, tôi cũng yên tâm hơn nhiều”, chị chia sẻ.

Tuy nhiên, bà mẹ này cũng mong muốn nhà trường sẽ có thêm hoa quả tráng miệng hoặc sữa chua sau bữa chính để bữa ăn của trẻ thêm phong phú, cân bằng dinh dưỡng.

Suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học An Thượng B. Ảnh: PHCC

Không chỉ vui mừng vì giảm gánh nặng kinh tế, chị Nguyễn Thị Thục Anh, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học An Thượng B (huyện Hoài Đức cũ, Hà Nội) cho biết điều khiến chị bất ngờ là chất lượng bữa ăn năm nay đã được nâng lên rõ rệt.

“Trước đó, nhiều phụ huynh băn khoăn khi nghe tin có hỗ trợ, lo rằng suất ăn sẽ giảm chất lượng. Nhưng thực tế, tôi thấy nhà trường có trách nhiệm hơn, thực đơn đa dạng hơn, món ăn chế biến sạch sẽ, phù hợp với trẻ em”, chị nói.

Hiện tại, sau khi được hỗ trợ 20.000 đồng/suất ăn, chị phải đóng thêm 14.000 đồng, bao gồm 10.000 đồng cho bữa trưa và 4.000 đồng cho bữa xế. “Nhiều trường khác trong địa bàn nếu không có bữa xế, phụ huynh chỉ cần đóng 10.000 đồng”, chị cho biết.

Sau gần một tháng con ăn bán trú, chị Thục Anh nhận thấy thực đơn phong phú, thậm chí có ngày nhiều học sinh không ăn hết khẩu phần cơm. “Con tôi về nhà luôn kể ăn cơm ở trường ngon, đôi khi còn thích hơn ở nhà. Nhìn suất ăn đầy đặn, trình bày gọn gàng chẳng khác gì cơm suất ngoài hàng, phụ huynh yên tâm phần nào khi gửi con ăn ở trường”, chị bày tỏ.

Suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Phú La. Ảnh: PHCC

Theo tính toán của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học này có khoảng 768.000 học sinh tiểu học, trong đó hơn 707.000 em học tại trường công lập được thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của thành phố đối với giáo dục, chính sách học đường.

Lãnh đạo thành phố cho biết, việc xây dựng chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú nhằm thực hiện ý kiến gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 là tiếp tục quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, chính sách học đường, bảo đảm chất lượng dạy và học, tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất cho trẻ em Thủ đô.

Phụ huynh hết lời khen bữa ăn bán trú. Ảnh: PHCC

Hầu hết phụ huynh đều đồng tình rằng chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú đã mang lại lợi ích thiết thực: Giảm gánh nặng chi phí cho gia đình, đồng thời giúp học sinh được ăn uống lành mạnh, đủ chất ngay tại trường. Khi được ăn uống lành mạnh, đúng chuẩn, học sinh cũng có nhiều năng lượng cho các tiết học buổi chiều.

Cũng như nhiều phụ huynh khác, cả chị Hoa và chị Thục Anh đều mong muốn chính sách này sẽ được duy trì lâu dài, đồng thời có thể mở rộng ra cả bậc mầm non sẽ càng ý nghĩa, bởi trẻ rất cần được cung cấp chế độ dinh dưỡng đầy đủ ngay từ độ tuổi mầm non.