Ngày 15/9, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang (55 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội, TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, từ 2016-2024, Nguyễn Thị Thu Trang là kế toán viên của hai trường Phổ thông Trung học trên địa bàn TPHCM. Lợi dụng vị trí công tác, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của đơn vị mình làm việc.

Cụ thể, đầu tháng 11/2016, bà Trang là kế toán viên của trường N.T.M.K. Quá trình công tác, bị cáo biết các hiệu trưởng không có nghiệp vụ về kế toán tài chính nên đã dùng các thủ đoạn gian dối, tinh vi để chiếm đoạt tiền của nhà trường.

Theo đó, lợi dụng lúc hiệu trưởng bận nhiều việc hoặc họp cuối tháng, bị cáo trình ký bộ chứng từ có 2 ủy nhiệm chi ghim chung với nhau. Tờ ủy nhiệm chi thứ 1 để lên trên, bà Trang ghi (in) đầy đủ thông tin về số tiền chi, nội dung chi, tên và số tài khoản người nhận tiền để hiệu trưởng kiểm tra.

Tờ ủy nhiệm chi thứ 2 bà Trang để phía dưới chỉ ghi mục số tiền chi, nội dung chi nhưng không ghi tên và số tài khoản của người thụ hưởng. Khi hiệu trưởng hỏi thì bị cáo trả lời đây là tờ lưu tại đơn vị nên không cần ghi đủ nội dung.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang. Ảnh: TP

Sau đó, Thu Trang sử dụng tờ ủy nhiệm chi thứ 2 in chèn tên và số tài khoản người thụ hưởng là Phạm Thị C. (người quen của Trang). Khi tiền vào tài khoản bà C., Thu Trang yêu cầu bà C. rút tiền giao lại cho mình.

Đối với những tờ ủy nhiệm chi ngân hàng trả lại để lưu tại trường, Thu Trang tẩy xóa, sửa tên và số tài khoản ghi tên Phạm Thị C. thành tên và số tài khoản của công ty cấp nước sinh hoạt để không bị phát hiện.

Bằng thủ đoạn này, từ 20/6/2017-20/7/2021, Nguyễn Thị Thu Trang đã thực hiện 228 giao dịch chuyển hơn 5,1 tỷ đồng (bằng 228 ủy nhiệm chi) từ tài khoản của trường N.T.M.K. đến tài khoản của bà C.

Đến tháng 3/2022, bị cáo được giao phụ trách kế toán của trường T.L.M.

“Ngựa quen đường cũ”, tại trường T.L.M., lợi dụng sự tin tưởng của hiệu trưởng Lê Văn P., cũng bằng thủ đoạn cũ, từ ngày 12/4/2022-19/12/2022, Thu Trang chuyển hơn 6,3 tỷ đồng (bằng 229 ủy nhiệm chi) vào tài khoản của bà C.

Giữa tháng 12/2022, khi ông P. bị tai biến phải nằm viện, bà Trang đã sử dụng dấu chữ ký của ông P. để thực hiện 217 giao dịch chuyển hơn 6,5 tỷ đồng vào tài khoản của bà C. Trước ngày ông P. nghỉ hưu, bị cáo còn lập 5 ủy nhiệm chi khống rồi sử dụng chữ ký của ông P. và dấu của trường T.L.M. chiếm đoạt hơn 119 triệu đồng.

Khi ông Nguyễn Hùng K. lên làm hiệu trưởng, bằng thủ đoạn tương tự, bà Trang đã thực hiện 24 giao dịch, chuyển hơn 650 triệu đồng đến tài khoản của bà Phạm Thị C.

Sự việc chỉ bị phanh phui khi bà Nguyễn Thị Hồng C. (hiệu trưởng trường N.T.M.K.) rà soát, kiểm tra việc thu, chi của nhà trường, từ đó phát hiện ra hành vi “rút ruột” tiền của Thu Trang.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 2 trường N.T.M.K. và T.L.M. là hơn 18,7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Về số tiền chiếm đoạt được, bà Trang khai dùng để đem đi làm từ thiện và sử dụng cá nhân hết, không đưa cho chồng con và gia đình.

Thu Trang khai thêm, việc chuyển tiền vào tài khoản của bà C. là do Trang nhờ bà này nhận giúp rồi rút tiền mặt đưa lại cho bị cáo, bà C. không biết về nguồn gốc số tiền này.

Đối với bà Phạm Thị C., hiện chưa có tài liệu, chứng cứ nào chứng minh có vai trò đồng phạm với bị cáo Trang nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự.

Quá trình xét hỏi tại phiên tòa, xét thấy cần làm rõ vai trò của bà Phạm Thị C. trong vụ án cũng như làm rõ tình trạng bệnh của bị cáo (tại phiên tòa, bị cáo trình bày bản thân đang mắc bệnh loạn thần) nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.