Phó giám đốc có 2 bằng thạc sĩ, 2 bằng cử nhân

Bà Lê Thụy Mỵ Châu hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM. Bà sinh ngày 26/11/1980, quê xã Đông Thạnh, TPHCM, hiện cư trú tại xã Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Bà Châu có hai bằng thạc sĩ (Quản lý giáo dục, Quản trị kinh doanh), hai bằng cử nhân (Sư phạm Sinh học, Triết học) và trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ cương vị lãnh đạo ngành giáo dục thành phố, bà Châu có nhiều năm công tác tại cơ sở. Từ tháng 9/2001 đến tháng 7/2007, bà là giáo viên Trường THCS Nguyễn An Khương (huyện Hóc Môn cũ), đồng thời đảm nhiệm các vị trí Bí thư Chi đoàn, Phó Bí thư Chi bộ. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 13/9/2003.

Từ tháng 8/2007 đến tháng 6/2010, bà giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Khương. Sau đó, bà chuyển sang công tác tại chính quyền địa phương, lần lượt đảm nhiệm các vị trí: Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Hóc Môn (7/2010-8/2011); Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Hóc Môn (9/2011-12/2013).

Từ tháng 1/2014 đến tháng 3/2017, bà là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn). Giai đoạn tháng 4/2017 đến tháng 6/2021, bà giữ chức Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Hóc Môn.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2023, bà đảm nhiệm vị trí Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn. Tháng 5/2023, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM. Từ tháng 4/2025 đến nay, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.

Trong quá trình công tác, bà Châu đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (2025) và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2013).

Bảo đảm mọi trẻ em được tiếp cận giáo dục công bằng và chất lượng

Trong chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội, bà Lê Thụy Mỵ Châu cho biết bản thân đại diện cho ngành GD-ĐT của TPHCM. Từ thực tiễn công tác, bà thấu hiểu tâm tư của phụ huynh, học sinh và đội ngũ giáo viên.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, bà cam kết thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội như tham dự nghiêm túc các kỳ họp, chủ động nghiên cứu các dự án luật, nghị quyết; tham gia thảo luận, góp phần hoàn thiện chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực GD-ĐT, bảo vệ trẻ em và đội ngũ nhà giáo.

Bà cũng cho biết sẽ chú trọng lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến giáo dục; đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực thi pháp luật, trong đó có Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo và các chương trình phát triển giáo dục nhằm bảo đảm các chính sách đi vào cuộc sống.

Bà Châu cùng học sinh và giáo viên TPHCM.

Liên quan đến chính sách giáo dục, bà Châu cho biết sẽ tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT; tập trung đổi mới dạy và học, phát triển năng lực người học, mở rộng chương trình tiên tiến, tăng cường dạy tiếng Anh và ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy.

Đối với TPHCM, bà Châu sẽ tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tương xứng với vị thế đô thị đặc biệt. Một số định hướng được bà nêu gồm đề xuất cơ chế đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trường lớp; từng bước giảm sĩ số lớp học, cải thiện môi trường học tập, ưu tiên các địa bàn còn khó khăn.

Bên cạnh đó, bà chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số; đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế.

Một nội dung khác được bà Châu nhấn mạnh là bảo đảm mọi trẻ em được tiếp cận giáo dục công bằng và chất lượng. Bà cho biết sẽ đề xuất các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân, lao động nhập cư và các nhóm yếu thế.

Ngoài ra, bà cũng đề xuất tăng cường nguồn lực cho giáo dục hòa nhập để trẻ em khuyết tật có điều kiện học tập tốt hơn; tiếp tục phát triển giáo dục mầm non, thực hiện hiệu quả phổ cập trẻ 3-5 tuổi; đồng thời nghiên cứu các chính sách đặc thù cho đội ngũ giáo viên ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

“Với tất cả tâm huyết của một nhà giáo và trách nhiệm của một cán bộ quản lý, tôi sẽ nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục, vì một TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và vì tương lai phát triển bền vững của đất nước”, bà Châu chia sẻ.

Theo phân công, bà Lê Thụy Mỵ Châu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 9 của TPHCM, gồm các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp và Hạnh Thông.