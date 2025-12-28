Sinh ra và lớn lên tại bản Huồi Xá, xã Nhôn Mai (Nghệ An), một xã biên giới giáp Lào, Lô Thị Na Ni (sinh năm 2007) chứng kiến cảnh nhiều người phải rời bản làng đi làm ăn xa, cuộc sống thiếu thốn, ít có cơ hội học tập và phát triển. Ni sớm nhận ra rằng học tập là con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình.

Kinh tế gia đình không mấy dư dả, Ni cho biết, để em theo đuổi con đường học vấn, bố mẹ đã phải đánh đổi rất nhiều. Chính xuất phát điểm này trở thành động lực khiến Ni quyết tâm học hành.

Từ khi vào cấp 2, Ni đã phải xa nhà để đi học nội trú. Rời vòng tay bố mẹ, Ni sớm học cách tự lập, biết đặt mục tiêu và kỷ luật bản thân. “Em rất trân trọng cơ hội được đi học nên luôn tự nhủ phải học tập thật tốt để thay đổi cuộc đời”, Ni chia sẻ.

Na Ni sinh ra và lớn lên tại bản Huồi Xá, xã Nhôn Mai, Nghệ An. Ảnh: NVCC

Lên THPT, theo học tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An, Ni đã thay đổi rõ rệt về tư duy và phương pháp học tập. Tại đây, Ni được học cùng những người bạn đến từ nhiều huyện vùng cao, vùng khó khăn khác của tỉnh Nghệ An. Tất cả đều giàu ý chí, chăm chỉ và khát khao vươn lên. Môi trường ấy đã tiếp thêm cho Ni niềm tin rằng hoàn cảnh không quyết định tương lai, chỉ có sự nỗ lực mới làm được điều đó.

Suốt 3 năm, Na Ni luôn là học sinh giỏi và xuất sắc, từng giành giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn. Đặc biệt, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Ni đạt 29,5 điểm, trở thành á khoa toàn quốc khối C00. Có được kết quả này, theo Ni, là nhờ sự kiên trì, phương pháp học tập hợp lý và trên hết là niềm tin vào chính mình.

“Chỉ khi tin rằng mình có thể làm được, bản thân mới đủ kiên trì để nỗ lực đến cùng”, Ni nói. Song nữ sinh cũng cho rằng danh hiệu á khoa vừa là niềm tự hào, vừa là áp lực và cũng là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng, học hỏi, và hoàn thiện.

Na Ni là cựu học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An. Ảnh: NVCC

Nhờ kết quả này, Ni đã trúng tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao. Học tập trong môi trường có tính cạnh tranh cao với phần lớn bạn bè đến từ các trường chuyên, thành phố lớn, có lúc Ni cũng cảm thấy tự ti về xuất phát điểm, năng lực và phương pháp học tập của mình.

“Khi ấy, em thấy mình chậm hơn các bạn và còn quá nhiều điều chưa biết”, Ni thẳng thắn thừa nhận. Nhưng thay vì tự tạo áp lực hay so sánh bản thân với người khác, Ni lựa chọn một con đường bền bỉ hơn là học từng chút mỗi ngày và không bỏ dở việc học.

“Em nghĩ rằng mình không cần giỏi ngay từ đầu. Điều quan trọng là dám chấp nhận những thiếu sót của bản thân, dám sửa sai, không ngừng học hỏi và mở rộng các mối quan hệ để ngày càng tự tin”, Ni nói. Triết lý ấy cũng đã giúp Ni từng bước hòa nhập, trưởng thành và vững vàng hơn trong môi trường đại học.

Na Ni từng là á khoa toàn quốc khối C00. Ảnh: NVCC

Trong quá trình học tập, Ni đã đạt được một số thành tích nhất định. Nhưng điều khiến nữ sinh tự hào nhất không nằm ở những con số hay giải thưởng mà là hành trình trưởng thành của chính mình: từ cô bé từng tự ti vì xuất phát điểm đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử, học hỏi không ngừng để hoàn thiện bản thân.

Sau những nỗ lực và kết quả có được, Na Ni nhận vinh dự là một trong 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2025 được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương, trao học bổng.

“Nhìn lại, em thầm biết ơn bản thân của những năm tháng khó khăn đã không bỏ cuộc, kiên trì tiến lên giữa hoài nghi và thử thách. Với em, học tập và trưởng thành không phải để hơn người khác mà là để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và sống có giá trị hơn”, Ni nói.

Hiện tại, Ni cho hay chưa hình dung cụ thể về công việc tương lai, nhưng nữ sinh biết bản thân muốn gắn bó với lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu. Mong muốn lớn nhất của cô gái người Thái là có thể mang tri thức, công nghệ và những cơ hội phát triển trở về với quê hương, giúp cuộc sống của bà con không còn quá thiệt thòi hay bị bỏ lại phía sau.

“Nếu có cơ hội quay trở về địa phương, đó không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là cách em tri ân nơi mình đã sinh ra và cho em nghị lực để đi xa”, Ni nói.

LỄ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH, SINH VIÊN, THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU NĂM 2025 Qua 12 kỳ tổ chức (2013 - 2025), Lễ Tuyên dương đã vinh danh hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên ưu tú thuộc 53 dân tộc trên cả nước, góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, bồi dưỡng nhân tài và khơi dậy khát vọng cống hiến của trí thức trẻ vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Năm 2025 là năm thứ 12 Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phối hợp với Bộ GD-ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nay thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức Lễ Tuyên dương 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu với chuỗi hoạt động tại Hà Nội: Chiều 26/12: Diễn đàn “Câu chuyện số từ những bản làng”. Sáng 27/12: Lễ báo công dâng Bác và ghi sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 20h00 ngày 27/12: Lễ Tuyên dương chính thức tại Nhà hát Hồ Gươm, truyền hình trực tiếp trên VTV5.