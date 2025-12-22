Chiều 22/12, Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Lễ Tuyên dương năm 2025.

Năm thứ 12 tổ chức Lễ Tuyên dương

Đây là năm thứ 12 Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phối hợp với Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nay thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, Trưởng Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương năm 2025 nhấn mạnh, Lễ Tuyên dương là sự kiện thường niên nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội của các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Phạm Hải

Thông tin chi tiết về Lễ Tuyên dương, ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức cho biết, buổi lễ năm nay sẽ tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên thuộc 52 thành phần dân tộc đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ông Nguyễn Văn Bá nhấn mạnh, nhiều em trong số những gương mặt kể trên đã đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, thi đấu thể thao cấp quốc gia, quốc tế. Không ít em đã trúng tuyển vào các trường đại học, học viện với điểm số 29 trở lên (tiêu chí của Ban Tổ chức từ 27 điểm trở lên). Ngoài ra, đó còn là những thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực hoặc do địa phương giới thiệu, đề xuất…

“Đây là lần đầu tiên trong 12 kỳ tuyên dương có đại diện các dân tộc đông nhất từ trước đến nay với 52 dân tộc. Ngoài ra, đối tượng được tuyên dương năm nay bổ sung thêm sinh viên tốt nghiệp thủ khoa”, ông Nguyễn Văn Bá nói.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương năm 2025 thông tin tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Phạm Hải

Theo Ban Tổ chức, việc buổi lễ được tổ chức hàng năm đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ đó đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Qua 12 kỳ tổ chức, hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số của 53 dân tộc trên cả nước đã được vinh danh. Không ít gương mặt sau Lễ Tuyên dương tiếp tục trưởng thành vượt bậc, có nhiều đóng cho quê hương, đất nước. Nhiều người trẻ là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, cán bộ xã, sĩ quan quân đội… đã chọn trở về bản làng, phum sóc - nơi mình sinh ra là để được trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Tri thức mở ra cơ hội và nuôi dưỡng những ước mơ lớn

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, bà Trịnh Thị Hải Yến, Trưởng văn phòng đại diện Eximbank tại Hà Nội (nhà tài trợ vàng) cho hay, mỗi gương mặt được vinh danh trong Lễ Tuyên dương không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và cộng đồng mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó, ý chí bền bỉ và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam.

“Chúng tôi luôn ưu tiên đồng hành cùng các chương trình giáo dục, an sinh xã hội, góp phần chắp cánh cho những tài năng trẻ hôm nay trở thành nguồn lực quý giá cho đất nước mai sau. Chúng tôi tin rằng, tri thức chính là con đường ngắn nhất để thu hẹp khoảng cách, mở ra cơ hội và nuôi dưỡng những ước mơ lớn, bắt đầu từ những vùng đất còn nhiều khó khăn”, bà Yến nói.

Bà Trịnh Thị Hải Yến, Trưởng văn phòng đại diện Eximbank tại Hà Nội.

Cùng chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí, ông Trần Anh Quyết, Đại diện Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, cũng cho rằng Lễ Tuyên dương năm nay là chương trình có ý nghĩa đặc biệt.

“Các em không ngừng nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để khẳng định bản thân bằng tri thức, nghị lực và ước mơ tươi đẹp trong tương lai. Chúng tôi luôn tin rằng giáo dục con người là nền tảng phát triển bền vững cho xã hội”, ông Quyết nói.

Ông Trần Anh Quyết, đại diện Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam. Ảnh: Thế Bằng

Rất cần có cơ chế nâng cao tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số ở địa phương

Chia sẻ về vấn đề tuyển dụng công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, ông Lò Quang Tú, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo, Phó trưởng Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương năm 2025 cho hay, để truyền đạt kiến thức, tri thức tới đồng bào dân tộc thiểu số, không gì bằng việc chính cán bộ cũng là người dân tộc, có hiểu biết về dân tộc là người truyền đạt, triển khai, phổ biến thông tin.

Tuy nhiên hiện nay, số người dân tộc thiểu số thi đỗ công chức ở các tỉnh miền núi không nhiều. Việc làm thế nào để nâng cao tỷ lệ nhất định cán bộ là người dân tộc thiểu số ở địa phương, theo ông Tú, “rất cần có cơ chế”.

Ông Lò Quang Tú, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo, Phó trưởng Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương năm 2025. Ảnh: Thế Bằng

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất chính sách cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng đối với việc quan tâm đến người dân tộc thiểu số nói chung, cũng như tăng % cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước nói riêng”, ông Tú cho hay.

Chia sẻ thêm với các phóng viên về vấn đề đưa con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào các cơ quan nhà nước làm việc sau quá trình học tập, ra trường, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông cho biết, hiện nay, tỷ lệ con em đồng bào dân tộc thiểu số sau khi học xong được tuyển dụng vào làm các cơ quan hành chính nhà nước còn ít.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí thông tin về Lễ Tuyên dương. Ảnh: Thế Bằng

“Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với các bộ, ngành để giải quyết vấn đề cơ chế, chính sách tuyển con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào các cơ quan làm việc”, Thứ trưởng cho biết.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Y Thông cũng nhấn mạnh, cần hiểu và tuyên truyền để giúp bà con, các em nhận thức về việc học, học để làm chủ tri thức, tự tìm kiếm việc làm phù hợp chứ không chỉ có con đường duy nhất là làm việc tại các cơ quan nhà nước.

Theo Thứ trưởng Y Thông, qua kinh nghiệm làm việc và học tập các nước có đông đồng bào dân tộc, có thể khẳng định Việt Nam là một trong những nước thực hiện rất tốt chính sách dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo khẳng định, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến chính sách cho đồng bào dân tộc. Vừa rồi Đảng và Nhà nước đã có chủ trương và cho xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp ở 248 xã biên giới đất liền. Đây là sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nước với đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong khuôn khổ Lễ Tuyên dương năm 2025, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức như: Diễn đàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số với chủ đề “Câu chuyện số từ những bản làng” thời gian từ 14h30-16h45 ngày 26/12; Lễ báo công dâng Bác, ghi sổ vàng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ 8h-11h30 ngày 27/12. Chương trình Lễ Tuyên dương được tổ chức từ 20-21h30 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên sóng VTV5.