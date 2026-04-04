17 sinh viên đã biến không gian bảo vệ đồ án thành một sàn diễn thời trang thu nhỏ. Mỗi bộ sưu tập gồm 4-5 thiết kế, không chỉ dừng ở sản phẩm trang phục mà còn thể hiện ý tưởng, yếu tố văn hóa và góc nhìn cá nhân của người thực hiện.

Đồ án của thủ khoa Khoa thiết kế thời trang Hoàng Hạnh Nguyên.

Ở mảng Thiết kế Thời trang, nhiều đồ án gây ấn tượng bởi kỹ thuật xử lý chất liệu, xây dựng phom dáng và tư duy tạo hình.

Trong khoảng ba tháng, sinh viên hoàn thiện bản vẽ, chất liệu và kỹ thuật may dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Kết quả là các sản phẩm có sự cải thiện về kỹ thuật và thể hiện rõ cá tính sáng tạo. Việc kết hợp giữa phương pháp thủ công và kỹ thuật xử lý hiện đại giúp một số bộ sưu tập tiệm cận yêu cầu của trình diễn chuyên nghiệp.

Đồ án của á khoa Phạm Thanh Ngân.

Trong khi đó, sinh viên Kinh doanh Thời trang tiếp cận đồ án theo hướng xây dựng thương hiệu và kế hoạch vận hành. Nội dung các dự án tập trung vào định vị thị trường, phát triển sản phẩm, tổ chức chuỗi cung ứng và truyền thông. Một số đồ án bước đầu thể hiện tính ứng dụng, gắn với nhu cầu thực tế của ngành.

Đồ án tốt nghiệp của sinh viên Nguyễn Hữu Phước.

Đồ án tốt nghiệp của sinh viên Trần Thị Hoàng Hà.

Đồ án tốt nghiệp của sinh viên Nguyễn Thị Hoàng Trang.

Ths Hoàng Lê Duy, Trưởng Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết, sinh viên đã có sự đầu tư nghiêm túc cho đồ án, từ khâu ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm.

ThS Hoàng Lê Duy, Trưởng Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đánh giá sinh viên năm nay có sự đầu tư chỉn chu và nổi bật hơn so với các khóa trước.

Ông cho biết chương trình đào tạo được định hướng kết hợp giữa sáng tạo và tư duy kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực thời trang. Sinh viên được khuyến khích tạo “dấu ấn độc bản” để không bị hòa lẫn trong thị trường thời trang nhiều cạnh tranh.

Hội đồng chuyên môn chấm đồ án gồm các nhà thiết kế có tiếng như Lê Thanh Hòa, Hoàng Minh Hà...

Hội đồng chấm đồ án gồm các giảng viên và nhà thiết kế trong ngành. Việc đánh giá tập trung vào ý tưởng, kỹ thuật thực hiện cũng như khả năng ứng dụng của từng sản phẩm.

Dưới đây là một số sản phẩm trong đồ án của sinh viên: