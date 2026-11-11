HLV Kim Sang Sik khẳng định ông biết cách giúp các cầu thủ mới như Olaha Mạnh Đức hoà nhập với tuyển Việt Nam, hay 'kích' Đình Bắc có thể thi đấu đạt hiệu quả nhất.

Tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 2-0 trong trận ra quân Casper Cup 2026 với các pha lập công của Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc. Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Tôi cảm ơn các cầu thủ thi đấu hết sức mình và giành chiến thắng. Tôi cũng cảm ơn các CĐV đến sân đông dù thời tiết khá lạnh.

Ở đợt tập trung lần này, tuyển Việt Nam có nhiều sự thay đổi. Chúng tôi gặp đôi chút khó khăn về chiến thuật do thời gian tập luyện ngắn, nhưng các cầu thủ đều làm tốt. Ở trận tiếp theo, khi có khoảng 1 tuần chuẩn bị, đội sẽ có màn thể hiện thuyết phục hơn".

HLV Kim Sang Sik hài lòng với màn trình diễn của các học trò

"Trong hai hiệp đấu, có những thời điểm đội chơi tốt nhưng cũng có những lúc chưa tốt. Chúng tôi sẽ phân tích băng hình để rút kinh nghiệm và cải thiện. Sau trận đấu này, ban huấn luyện có thể đánh giá năng lực của một số cầu thủ trẻ.

Việc thay đổi nhiều nhân sự khiến đội gặp khó khăn nhất định. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng gắn kết, dung hòa các thế hệ cầu thủ, từng bước giúp đội bóng tiến lên một cách vững chắc nhất.

Ban huấn luyện giúp các cầu thủ mới hòa nhập với đội bóng, đồng thời thông qua sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cá nhân để đội tuyển trở nên mạnh mẽ hơn", HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Về màn thể hiện của các gương mặt mới, thuyền trưởng người Hàn Quốc nhận xét: "Đa số các cầu thủ đều trải qua quá trình thi đấu tại V-League và đấu trường quốc tế. Dù trạng thái thể lực không tốt nhưng tất cả vẫn thi đấu hết mình.

Nếu dành lời khen, trước tiên tôi xin chúc mừng Olaha. Đây là trận đấu đầu tiên và cậu ấy đã ghi bàn. Tôi chúc chúc mừng Thành Chung khi lần đầu đeo băng đội trưởng và chỉ huy hàng thủ rất tốt. Chúc mừng Quốc Cường, cậu ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình".

Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc đều ghi bàn. Ảnh: T.L

HLV Kim Sang Sik tiết lộ cách giúp Olaha Mạnh Đức hoà nhập nhanh với tuyển Việt Nam: "Tôi cảm nhận được rằng các cầu thủ có gốc nước ngoài rất am hiểu văn hóa Việt Nam vì họ có thời gian dài sinh sống và thi đấu tại đây. Khi lên đội tuyển, họ hòa nhập rất nhanh. Triết lý của tôi không dựa vào một ngôi sao, mà là gắn kết cả đội để tạo ra kết quả tốt nhất".

Còn về màn thể hiện gây ấn tượng của Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Trong các buổi tập chiến thuật, tôi thường xuyên yêu cầu các cầu thủ tấn công rằng khi tiến đến vòng cấm đối phương, hãy cố gắng vượt qua đối thủ trong những tình huống một đối một, tìm cách xử lý nhanh gọn và dứt điểm, thay vì rê dắt bóng quá nhiều. Đình Bắc đã làm tốt điều đó".

Lý giải về việc vẫn sử dụng Patrik Lê Giang dù tuyển Việt Nam cần thử nghiệm, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Thông qua sự tư vấn của HLV thủ môn, chúng tôi lựa chọn Patrik. Cậu ấy giữ vị trí này trong suốt thời gian qua. Với thủ môn, điều quan trọng là sự tin tưởng và cảm giác an tâm. Khi đã tin tưởng một người, chúng tôi sẽ tiếp tục trao cơ hội cho họ. Nhưng những thủ môn khác chắc chắn vẫn có cơ hội trong thời gian tới. Ở trận đấu tới, Trung Kiên và Văn Việt sẽ có cơ hội".

Xem màn trình diễn của ĐTQG Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay