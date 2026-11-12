Link xem trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Qatar:

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U23 Thái Lan chạm trán U23 Qatar lúc 15h ngày 12/11 ở lượt trận thứ hai Gia Lai VTV Cup 2026, trong bối cảnh cả hai đội đều khát khao chiến thắng.

Sau thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam, đội bóng xứ Chùa vàng bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và dứt điểm. U23 Thái Lan chỉ tung ra sáu cú sút, trong đó hai lần trúng đích, trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm.

U23 Thái Lan vs U23 Qatar

Phía đối diện, U23 Qatar cũng gây thất vọng khi bị Singapore cầm hòa 0-0, dù kiểm soát bóng vượt trội và có bốn cú sút trúng đích.

Đáng chú ý, đại diện Tây Á chiếm ưu thế đối đầu khi thắng bốn trong năm lần gặp U23 Thái Lan gần nhất.

Với lực lượng đồng đều và khả năng tổ chức tấn công tốt hơn, U23 Qatar được đánh giá nhỉnh hơn.

Đội hình dự kiến U23 Thái Lan vs U23 Qatar

U23 Thái Lan: Sirassawut, Pakawat, Jittipat, Tontawan, Peerana, Chauyasit, Jeffanafee, Wanthayaut, Sidadanai, Papipan, Eakaphat.

U23 Qatar: Galal Elsharkawy, Gamer, Mohammadtaha, Hassan, Adel Eid, Alminhali, Eljaouni, Al Rawi, Faragalla, Gouda, Chakeri.