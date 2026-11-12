Tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỉ số 2-0 mang đến những tín hiệu tích cực, dù HLV Kim Sang Sik vẫn còn việc phải làm.

Những điểm sáng đáng ghi nhận

Tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại Casper Cup tối 11/11 khi đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 2-0 sau các pha lập công của Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc. Kết quả trên không quá bất ngờ bởi đội chủ nhà được đánh giá trên cơ, kể cả khi HLV Kim Sang Sik không có trong tay lực lượng mạnh nhất và đưa ra rất nhiều những thử nghiệm về nhân sự- điểm sáng đầu tiên ở chiến thắng vừa giành được.

Olaha Mạnh Đức và nhiều tân binh khác có màn ra mắt khá ấn tượng

Điểm sáng kế tiếp thuộc về Olaha Mạnh Đức. Ngay trong trận ra mắt tuyển Việt Nam, chân sút nhập tịch đã ghi bàn mở tỷ số sau pha phối hợp với Hồng Phúc. Không chỉ giải tỏa áp lực, bàn thắng còn cho thấy khả năng chọn vị trí và tận dụng cơ hội của tiền đạo này.

Đình Bắc tiếp tục chứng minh giá trị với pha xử lý cá nhân và dứt điểm đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Trong một trận đấu mà các pha phối hợp chưa thật nhuần nhuyễn, sự khác biệt đến từ tiền đạo trẻ là điều đáng khích lệ.

Với một trận giao hữu, chiến thắng cùng cơ hội dành cho những nhân tố mới là kết quả tương đối tích cực. Quan trọng hơn, HLV Kim Sang Sik có thêm dữ liệu thực tế, qua đó đánh giá đúng năng lực cầu thủ trước khi đưa ra những lựa chọn tiếp theo.

Còn việc phải làm với tuyển Việt Nam

Dẫu vậy, màn trình diễn trước Đài Loan (Trung Quốc) cũng cho thấy tuyển Việt Nam chưa thật sự trơn tru trong cách vận hành, đặc biệt ở 45 phút đầu trận.

Dù kiểm soát thế trận, đội chủ nhà có thời điểm triển khai tấn công khá chậm, thiếu sự kết nối giữa các tuyến. Một số tình huống xử lý chưa tốt ở phần sân nhà cũng tạo điều kiện để đối thủ có cơ hội dứt điểm, buộc thủ môn Patrik Lê Giang phải trổ tài cứu thua.

Thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-0 nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn còn nhiều phải làm

Tuy nhiên, sẽ thiếu công bằng nếu nhìn những sai sót ấy như dấu hiệu đáng báo động hay quá lo âu. HLV Kim Sang Sik sử dụng đội hình có nhiều cầu thủ lần đầu thi đấu cùng nhau, trong khi thời gian chuẩn bị rất hạn chế, sự thiếu ăn ý là điều được dự báo từ trước.

Điều đáng quan tâm hơn nằm ở khả năng thích nghi của các cầu thủ. Một số gương mặt mới cho thấy sự tự tin, nhưng vẫn cần cải thiện khả năng xử lý, lựa chọn vị trí và phối hợp với đồng đội. Đây là những yêu cầu không thể hoàn thiện chỉ sau một trận đấu.

Về phía HLV Kim Sang Sik, chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc) chưa đủ để khẳng định các phương án mới đã phát huy hiệu quả như mong muốn. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc có cơ sở để tiếp tục kiểm chứng những lựa chọn của mình, thay vì chỉ dựa vào nhóm cầu thủ cũ trước đây.

Cuộc đối đầu Kyrgyzstan sắp tới chính là dịp đánh giá rõ hơn khả năng vận hành của tuyển Việt Nam, khi các cầu thủ đã có thêm thời gian làm quen và tích lũy kinh nghiệm thi đấu cùng nhau.

Thắng Đài Loan (Trung Quốc) là khởi đầu thuận lợi, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở những gì HLV Kim Sang Sik thu hoạch được từ các thử nghiệm. Với một bóng đang cần thêm nhân tố mới, những sai sót có thể chấp nhận, miễn là sau mỗi trận đấu rút ra được những điều chưa tốt cần chỉnh sửa để hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

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