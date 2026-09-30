Trước đó, Vũ Linh Ngọc từng đạt giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, có IELTS 8.5 và giành Huy chương Vàng kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

Chia sẻ với VietNamNet, Ngọc cho hay em thực sự rất vui và bất ngờ khi trở thành thủ khoa đầu vào của trường.

“Hiện nay, ngành Sư phạm được xã hội quan tâm, đồng thời thu hút nhiều bạn giỏi có điểm đầu vào cao. Vì vậy, em không nghĩ mình trở thành thủ khoa ngành Sư phạm Tiếng Anh”, Ngọc chia sẻ.

Vũ Linh Ngọc (sinh năm 2008, Hải Phòng) chọn ngành Sư phạm tiếng Anh và trở thành thủ khoa Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Ngọc kể, từ lớp 4, em đã được bố mẹ cho đi học tiếng Anh ở các trung tâm có giáo viên nước ngoài để rèn phản xạ nghe, nói. Lên cấp THPT, Ngọc trúng tuyển vào lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (tỉnh Hải Dương cũ, nay thuộc Hải Phòng).

Theo lời Ngọc, quyết định đăng ký ngành cũng như trường đại học của em được truyền cảm hứng từ chính các thầy cô dạy Tiếng Anh thời phổ thông. “Rất nhiều cô giáo dạy Tiếng Anh của em đều từng là sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội”, Ngọc nói.

Nữ sinh cho hay em chọn Sư phạm tiếng Anh không chỉ vì ngưỡng mộ các thầy cô của mình mà còn bởi từ lâu đã ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên.

Từ bé, Ngọc thích giao tiếp và và truyền đạt kiến thức cho các em nhỏ. Niềm yêu thích với nghề giáo càng được củng cố sau một lần Ngọc tham gia nhóm tình nguyện dạy tiếng Anh cho trẻ em trên địa bàn thành phố, theo chương trình của Đoàn trường ở năm lớp 12.

Khi đăng ký xét tuyển đại học, Ngọc không chần chừ chọn ngành Sư phạm tiếng Anh của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội làm nguyện vọng 1.

Học bằng cách chủ động gợi nhớ

Chia sẻ về bí quyết học tập, Ngọc cho rằng cách học của mình khá truyền thống.

Sau mỗi bài học, thay vì chỉ đọc lại kiến thức, Ngọc sẽ tự tóm tắt những nội dung chính và viết ra hệ thống từ khóa mình nhớ được.

“Sau khi gấp sách vở lại, em thường viết ra một tờ giấy những nội dung chính để xem mình nhớ và hiểu được bao nhiêu. Sau đó, em mới đối chiếu với kiến thức gốc để xác định những phần còn thiếu hoặc chưa chính xác”, Ngọc nói.

Nữ sinh cho biết quá trình này được lặp lại cho đến khi em có thể nắm chắc kiến thức đã học.

Riêng với tiếng Anh, để nhớ được nhiều từ vựng và ngữ pháp, Ngọc thường học theo ngữ cảnh. “Em thường không học 1 từ hoặc 1 chủ điểm ngữ pháp đơn lẻ, mà học theo cụm liên kết, theo từng câu. Cách này vừa giúp dễ nhớ từ, ngữ, vừa biết cách diễn đạt và sử dụng phù hợp trong từng bối cảnh”, Ngọc nói.

Nữ sinh cho rằng cách này kết hợp với việc chăm viết sẽ giúp nhớ lâu và hữu ích khi học nói, viết.

Để luyện cách phát âm, giao tiếp, theo Ngọc, lý tưởng nhất là thường xuyên trò chuyện bằng tiếng Anh với một nhóm bạn. “Khi luyện liên tục, chúng ta sẽ quen hơn với cách phát âm và việc giao tiếp trôi chảy hơn. Nếu không có ai để cùng luyện nói tiếng Anh, bạn có thể sử dụng những video trên mạng để tập nghe và luyện nói theo ngữ điệu”, Ngọc chia sẻ.

Dù đạt nhiều thành tích trong học tập, Ngọc cho biết cũng có lúc nản lòng khi việc học không đạt kết quả như mong muốn.

“Những lúc cảm thấy bế tắc, em cho phép bản thân nghỉ ngơi, thư giãn bằng cách đọc sách, xem phim, nghe nhạc... Sau đó, em lại tập trung và cố gắng hơn”, Ngọc nói.

Với nữ sinh, điều quan trọng không chỉ là dành thời gian cho việc học mà còn phải xác định mục tiêu và tìm được phương pháp phù hợp.

Ngoài giờ học, Ngọc còn có sở thích vẽ tranh. Cô từng là Trưởng ban chuyên môn Câu lạc bộ Mỹ thuật Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi. Theo Ngọc, đọc sách và nghe nhạc cũng giúp em trau dồi vốn từ, mở rộng kiến thức xã hội.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Ngọc cho biết, em đặt mục tiêu tốt nghiệp với tấm bằng Xuất sắc. Để làm được điều đó, nữ sinh cho rằng không chỉ cần học tốt, em sẽ bồi đắp các kỹ năng hữu ích và tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp.

“Nhiều bạn muốn ‘xả hơi’ sau kỳ thi đại học, nhất là khi chương trình học đầu năm còn khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, em muốn tập trung ngay từ đầu để hình thành thói quen và tinh thần học tập, từ đó chủ động hơn trong suốt những năm đại học”, Ngọc nói.