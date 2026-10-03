Trong đêm 2/10, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã xử lý 24 "quái xế" có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

20h ngày 2/10, tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Thượng tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng, triển khai phương án tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm với cán bộ, chiến sĩ.

Qua công tác nắm tình hình, Đội CSGT đường bộ số 6 xác định một số tuyến có nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm giao thông, nhất là vào ban đêm và những ngày cuối tuần.

Đúng 21h, các tổ công tác đồng loạt triển khai nhiệm vụ trên các tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hồ Tùng Mậu; Cầu Diễn - Trịnh Văn Bô và các tuyến đường thuộc địa bàn các phường Cầu Giấy, Xuân Phương, Từ Liêm...

Quá trình tuần tra, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý nhiều thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện...

Điển hình như trường hợp của chị Đ.T.N.D. (học sinh lớp 12), dù chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô nhưng vẫn chở “kẹp 3”, không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, khi lực lượng chức năng kiểm tra, trong phương tiện có đến 6 mũ bảo hiểm nhưng không ai đội.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt chị Đ.T.N.D. và mời phụ huynh lên làm việc để xác minh việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Còn anh N.V.V. (19 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mang BKS 30M5-6268 đã độ pô, phát ra tiếng lớn, gây mất trật tự. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định anh V. sử dụng biển kiểm soát giả và không có giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, trường hợp tài xế N.H.H. (22 tuổi) điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe.

Tất cả các trường hợp vi phạm đều được lực lượng tuần tra kiểm soát lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở và test chất ma túy đối với các trường hợp vi phạm.

Theo thống kê nhanh của Đội CSGT đường bộ số 6, từ 21h ngày 2/10 đến 0h30 ngày 3/10, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 24 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm.

Trong đó, có 15 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 5 trường hợp chở quá số người quy định, 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp sử dụng xe nghi có biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp và 1 trường hợp tự ý thay đổi đặc tính của xe (độ pô).