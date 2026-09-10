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Tối 10/9, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hai ô tô lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng, đơn vị đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo hình ảnh trong clip, xe taxi hãng Thanh Nga mang BKS 30E-438.46 và ô tô khách loại 16 chỗ ngồi mang biển số 29F-059.06 có biểu hiện lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng. Sau đó, hai phương tiện xảy ra va chạm giao thông.

Hình ảnh 2 ô tô lạng lách, rượt đuổi nhau trên đường. Ảnh chụp màn hình

Qua điều tra, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) xác định người điều khiển xe taxi là anh P.Q.Đ. (SN 1994, trú tại Ninh Bình), người điều khiển ô tô loại 16 chỗ ngồi là ông T.V.H. (SN 1985, trú tại Hà Nội).

Cơ quan công an xác định sự việc xảy ra khoảng 19h30 ngày 9/9, ông T.V.H. điều khiển ô tô khách lưu thông trên đường Giải Phóng (theo hướng Lê Duẩn - Trường Chinh). Đến khu vực lối quay đầu dưới gầm cầu vượt Vọng, ông H. điều khiển xe quay đầu về hướng Lê Duẩn thì xảy ra va chạm với xe taxi Thanh Nga do anh P.Q.Đ. điều khiển, đang quay đầu cùng chiều.

Hai tài xế làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau khi xảy ra va chạm, hai bên có dừng lại nhưng không xuống xe giải quyết vụ việc. Sau đó, cả hai tiếp tục điều khiển phương tiện đuổi nhau, lạng lách, chèn ép trên đường Giải Phóng. Toàn bộ diễn biến được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma túy đối với hai lái xe. Kết quả, cả hai không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng, Đội CSGT đường bộ số 4 đã phối hợp bàn giao vụ việc, người và phương tiện liên quan cho Công an phường Bạch Mai để tiếp tục xác minh, điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan liên quan phối hợp xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.