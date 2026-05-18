Liên quan đến vụ người phụ nữ xúc phạm, hành hung tài xế ô tô tại phố Nguyễn Xuân Linh, tối 18/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo công an phường Yên Hòa xác nhận vụ việc và cho biết người phụ nữ tên là N.T.H (SN 1987, trú tại phường Yên Hoà). Người đàn ông tên là T.V.H (SN 1974, trú tại phường Yên Hoà). Đại diện công an phường thông tin thêm, đơn vị đã mời cả hai đến làm việc.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vụ việc xảy ra khi xe ô tô do một người đàn ông cầm lái va chạm với xe máy Honda SH do người phụ nữ điều khiển, chở theo con nhỏ.

Sau va chạm, người phụ nữ liên tục lớn tiếng, dùng tay đánh vào mặt và tay nam tài xế ô tô (chưa rõ danh tính).

Trong khi đó, người đàn ông nhiều lần xin lỗi, giải thích rằng không cố ý gây ra va chạm. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn tiếp tục chửi bới, đồng thời đá vào cửa xe và chân nam tài xế.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Điều khiến nhiều người chú ý là dù bị xúc phạm và hành hung, người đàn ông lớn tuổi vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Trong suốt quá trình xảy ra tranh cãi, người này liên tục chắp tay xin lỗi và nói: “Anh xin lỗi em nhiều lần rồi còn gì nữa”.

Sau một lúc cãi vã, người phụ nữ lên xe rời khỏi hiện trường, người còn lại cũng điều khiển ô tô rời đi.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng người mẹ hoảng loạn, lo lắng cho con nhỏ sau va chạm là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, không ít ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước cách hành xử mất kiểm soát, liên tục chửi bới và đánh người lớn tuổi giữa nơi công cộng.