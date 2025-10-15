Nữ sinh L.T.L (18 tuổi, học lớp 12, Hà Nội) được gia đình đưa đến Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) vì ăn uống quá mức, không kiểm soát được.

Theo gia đình, khoảng 1 năm trước, L. bắt đầu tiêu thụ lượng lớn thức ăn như khoai tây chiên, mì tôm, cơm, bánh rán, pizza, hoa quả (có lần ăn 4 bát mì tôm, 1,5kg khoai tây chiên). Sự mất kiểm soát này xảy ra 2-3 lần/tuần, mỗi lần kéo dài 1-2 giờ.

Sau khi ăn, L. cảm thấy xấu hổ, tội lỗi, lo lắng, thường tự gây nôn hoặc dùng thuốc nhuận tràng để thải thức ăn. Dù biết mình ăn quá mức, L. không thể kiểm soát cơn thèm ăn. Em tự ti vì cân nặng (69kg, cao 1,55m), cho rằng mình quá béo.

Các chuyên gia chia sẻ về ca bệnh.

L. là con duy nhất trong gia đình hòa thuận, kinh tế trung bình. Bố làm ngân hàng, bận rộn, ít quan tâm đến con; mẹ làm kế toán, dành nhiều thời gian cho L. Trước khi mắc bệnh, nữ sinh vui vẻ, hòa đồng, học lực trung bình, được thầy cô và bạn bè quý mến. Em không có tiền sử bệnh lý nội khoa hay ngoại khoa mạn tính, phát triển tâm thần vận động bình thường.

Ban đầu, gia đình nghĩ đây là thói quen ăn uống của tuổi mới lớn. Sau khi biết một trường hợp tương tự được điều trị thành công tại Viện Sức khỏe Tâm thần, gia đình đưa L. đến khám. Em được chẩn đoán rối loạn ăn uống với các triệu chứng: ăn vô độ, không kiểm soát, tìm cách thải thức ăn. Nữ bệnh nhân không bị hoang tưởng hay ảo giác, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Sau 1 tuần điều trị, L. giảm 30-40% lượng thức ăn, bớt lo lắng và áp lực, đồng thời tăng cường tập thể dục. Sau 15 ngày, L. ăn uống gần như bình thường, không còn tự gây nôn hay dùng thuốc nhuận tràng, nhận thức tốt hơn về bệnh. Em được ra viện, hẹn tái khám sau 1 tháng, tiếp tục dùng thuốc và trị liệu tâm lý.

Sau 1 tháng, L. tái khám với tình trạng ăn uống trở lại bình thường, không còn các cơn ăn vô độ, cân nặng giảm. Kết quả cho thấy sự cải thiện đáng kể về cả sức khỏe tâm thần và thể chất.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thu Trang - cán bộ tâm lý, Viện Sức khỏe Tâm thần, với những trường hợp như trên, trẻ được điều trị tâm lý phối hợp với các biện pháp hóa dược phù hợp.

Việc điều trị cho trẻ vị thành niên, đầu tiên là giáo dục cho trẻ hiểu thế nào là béo, gầy và định nghĩa về rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều trẻ còn nhận thức chưa ổn. Các chuyên gia sẽ giúp trẻ tái cấu trúc lại nhận thức. Thực tế, có trẻ cho rằng béo không được yêu thương nhưng đây là quan niệm sai lầm.

Ngoài ra, giáo dục tâm lý gia đình xem cách bố mẹ quan tâm con, theo dõi lịch trình ăn, việc ăn uống. Qua đó, trẻ được người thân chia sẻ, đồng hành.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu thấy con ăn uống quá nhiều hoặc quá ít, thất thường, lo sợ về hình thể quá mức, cha mẹ có thể cho trẻ đi khám chuyên khoa tâm thần để được phát hiện và can thiệp sớm để không ảnh hưởng tới việc học hành và phát triển tâm lý học đường của trẻ.