Ngày 21/3, Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã kịp thời ngăn chặn việc một nữ sinh bị lừa đảo, mang vàng của gia đình đi bán để chuyển tiền cho các đối tượng.

Số vàng nữ sinh mang đi bán và công an kịp thời ngăn chặn. Ảnh: CACC

Tối 11/3, trong quá trình tuần tra tại khu vực phố Trung Kính, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, cảnh sát khu vực Công an phường Yên Hòa, nhận được tin báo từ một chủ cửa hàng vàng trên phố về việc có một nữ sinh đến bán vàng với nhiều biểu hiện bất thường.

Ngay lập tức, Thiếu tá Quang có mặt tại hiện trường để xác định sự việc. Qua trao đổi, nhận thấy nữ sinh đang bị các đối tượng xấu thao túng tâm lý, Thiếu tá Quang đã yêu cầu dừng giao dịch tại cửa hàng và đưa nữ sinh về trụ sở để ổn định tâm lý.

Nữ sinh cho biết bị các đối tượng trên mạng dụ dỗ bằng chiêu trò “hỗ trợ làm thủ tục đi du học”, sau đó yêu cầu em mang vàng của gia đình đi bán để chuyển tiền. Số tài sản nữ sinh mang đi bán lên tới 114 chỉ vàng, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Đây là lần thứ ba Thiếu tá Nguyễn Văn Quang trực tiếp phát hiện, ngăn chặn các vụ việc tương tự. Trước đó, vào các ngày 28/10/2025 và 13/1, Thiếu tá Quang đã “giải cứu” hai trường hợp học sinh, sinh viên bị các đối tượng giả danh cơ quan công an, yêu cầu bán vàng, chuyển tiền.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng, chống lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.