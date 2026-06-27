Sáng 27/6, Trường ĐH VinUni tổ chức lễ tốt nghiệp sinh viên khóa 2022-2026 và sinh viên Y khoa khóa 2020-2026.

TS Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH VinUni cho hay, năm nay, Trường ĐH VinUni có 200 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có 47 bác sĩ Y khoa. Đây là những sinh viên đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa chuẩn quốc tế do nhà trường và ĐH Pennsylvania (Mỹ) đồng thiết kế. Trong đó, nhiều em đã đạt chứng chỉ USMLE của Mỹ, mở ra cơ hội tiếp tục đào tạo và thực hành y khoa trong môi trường quốc tế.

Nữ sinh người Nhật - Yamada Homi (giữa) nhận bằng tốt nghiệp lứa bác sĩ y khoa đầu tiên của Trường ĐH VinUni. Ảnh: Thanh Hùng

Đặc biệt, trong số này, có một sinh viên người Nhật Bản - Yamada Homi. Trong suốt quá trình học, Yamada Homi theo đuổi nghiên cứu bệnh học, ứng dụng AI trong y học, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động lãnh đạo và hợp tác quốc tế. Trong thời gian học, Homi theo đuổi nghiên cứu bệnh học và ứng dụng AI trong y học, đồng thời tham gia nhiều hoạt động lãnh đạo sinh viên, hợp tác quốc tế. Cô đã vượt qua kỳ thi Basic Pathological Sciences và tham gia một số dự án nghiên cứu quốc tế.

Hiện, Homi dự định theo học chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh tại Australia, với định hướng nghiên cứu và ứng dụng AI trong y học.

TS Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH VinUni phát biểu tại lễ tốt nghiệp.

Trong số sinh viên tiêu biểu, có thể kể đến Nguyễn Thị Mỹ Hảo, là nghiên cứu viên chính của nghiên cứu về tỷ lệ tiêm vaccine HPV; là tác giả chính của bài báo trên tạp chí Vaccine: X (Q1). Nữ sinh có điểm trung bình tích lũy đạt 3,7/4; 2 lần lọt vào danh sách President’s List và 5 lần lọt danh sách Dean’s List.

Lứa bác sĩ Y khoa đầu tiên tốt nghiệp Trường ĐH VinUni.

TS Lê Mai Lan cho biết, với các tân cử nhân ngoài khối Y khoa, 23% sinh viên đã nhận được thư mời học thạc sĩ tại các đại học quốc tế như University of Pennsylvania, Cornell University, NTU, UIUC, Peking University, ANU và University of Queensland.

Về tổng quan, ngay từ trước khi tốt nghiệp, hơn 55% sinh viên khóa 2026 đã nhận được thư mời làm việc từ các doanh nghiệp như SAP, IBM, Amazon, TikTok, Shopee, PwC, Boston Consulting Group, VNG, FPT Software và Unilever.

“Từ hôm nay, hành trình của các em không chỉ là đi xa hơn, mà còn là cho đi nhiều hơn. Không chỉ là thành công cho mình, mà còn là nâng đỡ người khác cũng thành công. Hãy mang tuổi trẻ, tài năng và khát vọng của các em đến những nơi cần các em nhất. Chúc các em thành công. Nhưng hơn cả thành công, chúc các em sống một cuộc đời có ý nghĩa”, bà Lan nói.