Tối 26/6, Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức chương trình "Phygital Fashion Show". Đây là sân chơi giúp các sinh viên năm cuối khoa Thiết kế Thời trang và Da giầy thể hiện tư duy sáng tạo trong thiết kế, năng lực quản lý dự án, khả năng hiện thực hóa ý tưởng cũng như thực hành thiết kế theo yêu cầu của doanh nghiệp, qua đó tiếp cận gần hơn với môi trường sản xuất công nghiệp.

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là chủ đề “Phygital Fashion” - xu hướng thời trang tiên phong trong thời đại chuyển đổi số khi kết hợp giữa yếu tố thực (Physical) và yếu tố số (Digital). Cụ thể, bên cạnh việc thiết kế và trình diễn trang phục trực tiếp vốn đã quen thuộc, sinh viên còn xây dựng phiên bản số dưới dạng mô hình 3D. Khán giả được chứng kiến cùng lúc bộ sưu tập thật trên sàn diễn và phiên bản số trong không gian ảo.

PGS.TS Phan Thanh Thảo, Trưởng khoa Dệt May - Da Giầy và Thời trang, Trường Vật liệu, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết chương trình này được tổ chức hai năm một lần, kể từ năm 2012. Đây không chỉ là nơi sinh viên thể hiện chuyên môn mà còn là cơ hội để các em vượt qua giới hạn bản thân.

"Các em học thiết kế thời trang nhưng trong môi trường kỹ thuật nên ban đầu còn khá rụt rè. Thông qua chương trình này, các em được thỏa sức sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp và biến những ý tưởng thành sản phẩm thực tế", PGS.TS Phan Thanh Thảo nói.

Hầu hết các bộ sưu tập của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đều xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp hoặc giải quyết những bài toán sản xuất cụ thể nên có tính ứng dụng cao.

"Các em đã chuyển tải được tinh thần, thông điệp của bộ sưu tập sang không gian ảo. Điều đặc biệt là khi quan sát, ban giám khảo gần như không nhận thấy sự khác biệt giữa phiên bản thực và phiên bản số. Trong bối cảnh AI và chuyển đổi số phát triển mạnh, đây là kết quả rất đáng ghi nhận, nhất là khi sinh viên chỉ có hơn 10 tuần để hoàn thành toàn bộ dự án", PGS.TS Phan Thanh Thảo chia sẻ.

Đặng Thị Kim Liên, sinh viên năm cuối, giành giải Nhất với bộ sưu tập "Ba mùa một tiếng chạm". Nữ sinh đưa kỹ thuật chạm bạc Đồng Xâm vào thời trang đương đại, biến những chi tiết kim loại tinh xảo thành điểm nhấn trên các thiết kế ứng dụng.

Theo Liên, bộ sưu tập hướng đến mục tiêu làm mới và mở rộng đầu ra cho nghề chạm bạc Đồng Xâm bằng cách đưa giá trị thủ công truyền thống vào thời trang hiện đại, tạo nên những sản phẩm vừa có tính ứng dụng, vừa mang giá trị văn hóa. "Em mong muốn góp phần giúp làng nghề tiếp cận thế hệ trẻ và thị trường mới. Giải thưởng là động lực để em tiếp tục theo đuổi những dự án kết nối giữa thời trang và giá trị văn hóa truyền thống trong tương lai", nữ sinh chia sẻ.

Theo PGS.TS Phan Thanh Thảo, lợi thế của sinh viên thời trang Bách khoa nằm ở việc được đào tạo trong môi trường kỹ thuật. Ngoài kiến thức thiết kế, sinh viên còn được học về vật liệu, công nghệ, thiết bị và quy trình sản xuất. Nhờ đó, các nhà thiết kế trẻ không chỉ sáng tạo về thẩm mỹ mà còn hiểu công nghệ, thiết bị và vật liệu - những yếu tố ngày càng quan trọng trong ngành công nghiệp thời trang hiện đại.

Đồ án tốt nghiệp của nhiều em đã giải quyết những bài toán do doanh nghiệp đặt hàng, có sự đồng hành của giảng viên và doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện. Vì vậy, nhiều sinh viên đã được tuyển dụng ngay khi còn đang thực tập và có thể bắt nhịp công việc ngay sau khi ra trường.