Từng đạt 29,5 điểm xét tuyển đại học, nữ sinh Lang Thị Nguyệt Nhi đang từng ngày nỗ lực học tập tại trường đại học sư phạm hàng đầu cả nước với khát vọng trở thành giáo viên, để “thắp sáng” bản làng.

Lời Tòa soạn: Có những giấc mơ lớn bắt đầu từ bản làng xa xôi, nơi con đường đến trường còn nhiều gian khó. Bằng nghị lực và khát vọng vươn lên, nhiều người trẻ dân tộc thiểu số đã chinh phục những kỳ thi, bước vào giảng đường đại học, từng bước thay đổi tương lai bằng tri thức. Qua những kỳ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, những tấm gương ấy không chỉ được ghi nhận, tiếp thêm động lực mà còn lan tỏa niềm tin vào sức mạnh của giáo dục trong việc mở ra cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ vùng cao. VietNamNet giới thiệu tuyến bài “Những giấc mơ lớn từ bản làng”, kể về hành trình vượt khó, vươn lên và khát vọng đổi thay của những người trẻ.

Nữ sinh chinh phục trường sư phạm top đầu với tổng điểm 29,5

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Lang Thị Nguyệt Nhi (sinh năm 2007, quê Nghệ An) đạt tổng điểm 29,5 với Văn 9,5; Lịch sử 10 và Địa lý 10, trở thành Á khoa toàn quốc theo tổ hợp C00. Chưa cần điểm cộng ưu tiên, nữ sinh dân tộc Thái trúng tuyển Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Với kết quả ấn tượng đó, Nguyệt Nhi được vinh danh tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 do Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức.

Hiện nay, Nguyệt Nhi đang theo học năm thứ hai ngành Sư phạm Lịch sử tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Lang Thị Nguyệt Nhi được vinh danh tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 do Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức. Ảnh: NVCC

Sinh ra và lớn lên ở bản Mường Cạt, xã Thông Thụ - một xã biên giới còn khó khăn của tỉnh Nghệ An; cô gái Thái vẫn nhớ như in những dốc đèo từ bản mình xuống phố ngày xách ba lô đi học. Nhi không coi đó là trở ngại mà xem như động lực để nỗ lực thay đổi số phận và đem tri thức học được về phát triển nền giáo dục quê hương.

“Hành trình đến với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khiến em càng tin rằng dù điểm xuất phát có gian khó đến đâu, chỉ cần có khát vọng, chúng ta đều có thể chạm tay vào những điều kỳ diệu”, Nhi nói.

Với Nguyệt Nhi, việc chọn ngành Sư phạm Lịch sử còn giúp em có cơ hội tìm hiểu thêm về truyền thống văn hóa và lịch sử của dân tộc mình.

Nguyệt Nhi hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC

Bước vào trường đại học, Nhi cho hay, hành trang quý giá nhất em mang theo là sự chịu thương, chịu khó và tâm hồn mộc mạc của người con núi rừng Nghệ An. Sự kiên cường được tôi luyện qua năm tháng vượt dốc đèo giúp Nhi tự tin đối mặt với mọi áp lực ở môi trường mới. Nhưng chính sự chân thành, giản dị của bản làng là cái "gốc" để em hòa nhập mà vẫn giữ bản sắc riêng. “Em muốn bước vào ngành Sư phạm bằng chính sự mộc mạc và tinh thần hiếu học của con người xứ Nghệ”, Nhi nói.

Khát vọng trở thành giáo viên, “thắp sáng” bản làng

Nguyệt Nhi cho biết, sau khi được vinh danh tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu 2025, cuộc sống và hành trình của em có nhiều thay đổi tích cực cả về tinh thần lẫn cơ hội học tập.

"Được vinh danh trên sân khấu lớn giúp em thêm tự tin và có động lực duy trì kết quả học tập. Em cũng ý thức rõ hơn về trách nhiệm, nỗ lực học tập để sau này có thể đóng góp cho gia đình và quê hương. Chương trình còn giúp em mở rộng góc nhìn, gặp gỡ những học sinh, sinh viên xuất sắc từ nhiều vùng miền và lắng nghe những câu chuyện vượt khó”, Nhi chia sẻ.

Nguyệt Nhi cho biết, sau khi được vinh danh tại Lễ tuyên dương, cuộc sống và hành trình của em có nhiều thay đổi tích cực. Ảnh: NVCC

Nhi chia sẻ, chiếc máy tính bảng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng vẫn đang được em sử dụng hằng ngày và rất tiện lợi trong việc đọc tài liệu, ghi chép bài giảng, tra cứu thông tin, học ngoại ngữ trực tuyến và làm bài tập nhóm.

Nhi dùng một phần tiền thưởng để mua sách chuyên ngành, tài liệu ôn luyện, đăng ký các khóa học kỹ năng và phần mềm học tập. Nữ sinh dành phần còn lại để dự phòng chi phí tham gia các kỳ thi, dự án học tập sắp tới hoặc hỗ trợ bố mẹ khi cần.

Cô bạn mơ ước trở thành một giáo viên dạy Lịch sử. Ảnh: NVCC

Là sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, Nhi cho hay em có điều kiện hiểu biết hệ thống hơn về lịch sử dân tộc, cũng như cách truyền tải tri thức đến học sinh. Từ trải nghiệm của một học sinh lớn lên ở bản biên giới, Nhi hiểu rằng, với trẻ em vùng cao, tri thức chính là ánh sáng giúp mở ra những con đường mới.

Cô gái người Thái vẫn đang ngày ngày tiếp tục nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ trở thành một giáo viên dạy Lịch sử. "Em mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ trở về bản làng, đứng trên bục giảng để kể cho các em nhỏ về cội nguồn và những trang sử hào hùng của dân tộc. Em muốn dùng chính câu chuyện của mình để tiếp thêm niềm tin, động lực cho các em, rằng tri thức sẽ giúp chúng ta vượt mọi dốc đèo trắc trở", Nhi nói.