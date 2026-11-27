Đạt 1.087/1.200 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2022, Trần Như Mai Anh từng là á khoa đầu vào và thủ khoa đợt 1. Sau 4 năm, nữ sinh tốt nghiệp ngành Kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Bách khoa TPHCM với GPA tuyệt đối 4.0/4.0.

Từ tình yêu máy móc đến ngành Kỹ thuật máy tính

Trần Như Mai Anh vừa tốt nghiệp ngành Kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Bách khoa TPHCM với GPA 4.0/4.0, xếp loại xuất sắc. Năm 2022, nữ sinh từng đạt 1.087/1.200 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, trở thành á khoa đầu vào và thủ khoa đợt 1.

Nhìn lại 4 năm đại học, Mai Anh cho biết em vui và tự hào vì đã hoàn thành mục tiêu tốt nghiệp với kết quả cao nhất.

“Thời gian đầu, em khá bỡ ngỡ với môi trường đại học nên đôi lúc chưa thực sự bắt nhịp được với việc học. Nhờ sự hỗ trợ của thầy cô, bạn bè và nỗ lực điều chỉnh bản thân, em dần thích nghi”, Mai Anh chia sẻ.

Có những thời điểm, đặc biệt khi lịch thi dồn dập hoặc phải hoàn thành nhiều bài tập, dự án cùng lúc, nữ sinh từng hoài nghi khả năng đạt GPA 4.0. Thậm chí, em đã nghĩ đến việc rút môn hoặc chỉ cần hoàn thành môn học là đủ. Nhưng sau mỗi lần cân nhắc, Mai Anh vẫn quyết định tiếp tục cố gắng.

Lựa chọn theo học ngành Kỹ thuật máy tính của Mai Anh có sự ảnh hưởng không nhỏ từ gia đình, đặc biệt là người cha từng là sinh viên Bách khoa.

Từ nhỏ, em đã yêu thích máy móc, kỹ thuật và thường nghe ba kể chuyện thời sinh viên tại Bách khoa. Những câu chuyện ấy khơi gợi sự tò mò, khiến Mai Anh muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực công nghệ. Sau 4 năm học, em càng tin mình đã chọn đúng ngành.

Theo Mai Anh, Kỹ thuật máy tính là ngành học có tính kết nối, kết hợp kiến thức về phần cứng, phần mềm và nhiều lĩnh vực công nghệ. Trong quá trình học, em được tiếp cận với hệ thống nhúng, thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo.

“Điều khiến em yêu thích ngành này là tính kết nối giữa nhiều lĩnh vực và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế”, Mai Anh nói.

Bí quyết tốt nghiệp GPA 4.0

Mai Anh cho rằng bí quyết duy trì GPA 4.0 trong 4 năm là học đều đặn, chủ động và quản lý thời gian hợp lý, thay vì chỉ tập trung ôn tập trước mỗi kỳ thi.

Thay vì chờ đến gần kỳ thi mới bắt đầu ôn tập, nữ sinh duy trì việc học xuyên suốt học kỳ. Em tham gia đầy đủ các buổi giảng, chủ động ôn lại kiến thức và thường xuyên làm các bài kiểm tra nhỏ (quiz) để củng cố nội dung đã học.

Cách học này giúp Mai Anh nắm chắc kiến thức từng phần, đồng thời tránh tình trạng quá tải khi bước vào giai đoạn cuối kỳ.

Bên cạnh việc học, Mai Anh còn tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. Có thời điểm, lịch hoạt động trùng với lịch thi khiến em gặp áp lực trong việc sắp xếp công việc. Nữ sinh thường lập kế hoạch, xác định nhiệm vụ ưu tiên và phân bổ thời gian cụ thể cho từng việc.

Trần Như Mai Anh tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa TPHCM với GPA tuyệt đối 4.0/4.0. Ảnh: NTCC

“Em nghĩ rằng để duy trì sự bền bỉ trong 4 năm, không nhất thiết phải luôn cố gắng hết sức ở từng thời điểm. Quan trọng là giữ được kỷ luật, tính chủ động và nhịp độ ổn định”, Mai Anh chia sẻ.

Nghiên cứu khoa học từ năm cuối đại học

Từ năm cuối đại học, Mai Anh bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học, tập trung vào tối ưu hóa các mô hình học sâu (deep learning). Dù thời gian tham gia nghiên cứu chưa dài, trải nghiệm này giúp nữ sinh có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm, đặc biệt trong cách tiếp cận một vấn đề khoa học.

Từ việc tìm hiểu các nghiên cứu liên quan, xác định khoảng trống nghiên cứu, phân tích vấn đề đến đề xuất và đánh giá giải pháp, Mai Anh dần hiểu hơn về quy trình triển khai một đề tài.

Trong quá trình thử nghiệm, Mai Anh nhiều lần phải điều chỉnh phương pháp và tìm hướng tiếp cận khác khi kết quả chưa như mong muốn.

“Đây là trải nghiệm giúp em tự tin hơn khi tiếp cận những vấn đề kỹ thuật phức tạp, đồng thời nuôi dưỡng mong muốn tiếp tục tìm hiểu, khám phá các công nghệ mới trong tương lai”, nữ sinh chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Mai Anh dự định du học thạc sĩ tại Đức. Tuy nhiên, thay vì học tiếp ngay, nữ sinh muốn đi làm để tích lũy kinh nghiệm thực tế, tham gia các dự án và tìm hiểu cách doanh nghiệp ứng dụng công nghệ giải quyết các bài toán cụ thể.

Mai Anh cho rằng việc trực tiếp tham gia các dự án, tiếp xúc với những công nghệ đang được ứng dụng trên thị trường và tìm hiểu cách doanh nghiệp giải quyết các bài toán thực tiễn sẽ mang lại những góc nhìn khác biệt so với kiến thức trên giảng đường.

Đây cũng là cơ hội để cô tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, rèn luyện kỹ năng và hiểu rõ hơn về định hướng nghề nghiệp của bản thân. Dù vậy, du học vẫn là mục tiêu Mai Anh hướng đến trong tương lai, khi đã có đủ trải nghiệm thực tế và xác định rõ hơn nhu cầu học tập chuyên sâu.



