Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, trường chuyên cần phải để mỗi học sinh phát huy tối đa năng lực, sở trường, chứ không chỉ để đoạt giải; đồng thời thực hiện tốt sứ mạng phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn tài năng, nhân tài.

Ngày 12/10, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã làm việc với TP Quảng Ninh và một số trường học trên địa bàn về tình hình giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đoàn công tác của Bộ đã đến làm việc tại Trường THPT Chuyên Hạ Long, Trường Tiểu học và THCS Hà Tu, Trường Mầm non Hà Tu và Trường THPT Nguyễn Hiếu.

Tại các trường, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn dành nhiều thời gian trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đổi mới giáo dục, gồm: triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa; tổ chức dạy học các môn lựa chọn, môn tích hợp; đổi mới mô hình trường chuyên và đào tạo, bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội; giáo dục STEM, ngoại ngữ; ứng dụng AI, chuyển đổi số và quản trị nhà trường; đội ngũ giáo viên và tổ chức các hoạt động giáo dục…

Trong đó, Bộ trưởng đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới mô hình trường chuyên trong yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn tài năng, nhân tài. Theo Bộ trưởng, mục tiêu phải là “để mỗi học sinh phát huy tối đa năng lực, sở trường chứ không chỉ để đoạt giải”. Giáo dục toàn diện và giáo dục chuyên sâu cần được tổ chức hài hòa, đồng thời tạo thêm cơ hội để học sinh lựa chọn, trải nghiệm, nghiên cứu và phát triển theo năng lực, hứng thú.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trò chuyện với học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Moet.

Bộ trưởng nhấn mạnh đổi mới giáo dục đòi hỏi sự thay đổi từ chính mỗi nhà trường và mỗi giáo viên. Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh học sinh có khả năng tiếp cận rất nhanh với ngoại ngữ, công nghệ và AI, người thầy không nhất thiết phải giỏi hơn trò. “Vai trò của người thầy cần chuyển mạnh sang kiến tạo, hướng dẫn và đồng hành, giúp học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo và đi đúng hướng”, Bộ trưởng nêu quan điểm.

Đối với những vấn đề các nhà trường phản ánh về Chương trình giáo dục phổ thông, dạy học tích hợp, STEM, AI, chuyển đổi số và đội ngũ giáo viên, Bộ trưởng cho biết Bộ đang tiếp tục rà soát, nghiên cứu để hoàn thiện.

Theo Bộ trưởng, cái mới khi triển khai sẽ phát sinh những vấn đề mới. Vì vậy, Bộ GD-ĐT sẽ lắng nghe những ý kiến thiết thực từ cơ sở, nhận diện những điểm còn bất cập để tiếp tục điều chỉnh chính sách và cách thức tổ chức thực hiện.

Tại buổi làm việc với TP Quảng Ninh, bổ sung vào những định hướng phát triển giáo dục của TP, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh việc kết hợp giáo dục toàn diện với giáo dục tinh hoa. Trong đó, các trường chuyên cần thực hiện tốt sứ mạng phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn tài năng, nhân tài; đồng thời là nơi tiên phong thử nghiệm những mô hình tổ chức, phương pháp giáo dục và đào tạo mới.

Câu chuyện nguồn nhân lực cũng được Bộ trưởng đặt trong chính tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh. Khi kinh tế tăng trưởng nhanh, nhu cầu nhân lực sẽ rất lớn, vì vậy đào tạo phải gắn chặt với thị trường lao động và cơ hội việc làm.