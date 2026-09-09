Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân sinh sống tại khu vực bất ngờ nghe tiếng động mạnh kèm tiếng hét thất thanh. Người dân đến khu vực trên kiểm tra và phát hiện một nữ sinh nằm bất động dưới đất.

Khu vực tòa nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.H.

Nạn nhân được xác định đã tử vong. Người dân nhanh chóng trình báo vụ việc với cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Đ.H.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện UBND phường Hà Đông xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.