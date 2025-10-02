MS 2025.264

Trong phòng bệnh tại khoa Huyết học lâm sàng (Bệnh viện Trung ương Huế), em Võ Thị Cẩm Thùy (SN 2007, ở thôn Trung Đàn, xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng) vẫn ôm chặt tờ giấy báo trúng tuyển Trường Đại học Đà Nẵng. Đó là thành quả em và cả gia đình đã chờ đợi suốt 12 năm đèn sách. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì căn bệnh hiểm nghèo bất ngờ ập đến.

Ông Võ Văn Minh (SN 1974, cha của Thùy) nhớ lại, ngày con nhận giấy báo trúng tuyển, cả nhà rộn ràng như có hội. Thế nhưng, chỉ vài hôm sau, khi cùng bạn bè đi tìm phòng trọ chuẩn bị cho năm học mới, Thùy bỗng thấy người mệt mỏi. Gia đình đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán em mắc ung thư máu, bạch cầu cấp dòng tủy.

“Nghe tin như sét đánh ngang tai, tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Cháu ngoan hiền, học giỏi… sao số phận lại nghiệt ngã đến vậy”, ông nghẹn giọng.

Chưa kịp bước chân vào giảng đường đại học, em Võ Thị Cẩm Thùy mắc bệnh hiểm nghèo phải vào viện điều trị.

Theo ông Minh, đưa con vào Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TPHCM khám, qua hội chẩn chuyên sâu, các bác sĩ cho biết Thùy phải điều trị theo phác đồ: hóa trị, xạ trị và ghép tủy, với chi phí ước tính lên tới hơn 2 tỷ đồng.

“Cháu mới nhập viện hơn hai tuần mà số tiền đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Do hoàn cảnh quá khó khăn nên chúng tôi đã xin chuyển con về Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị”, ông Minh buồn rầu nói.

Người cha nghèo kể thêm, gia đình vốn làm nông, quanh năm chật vật. Vợ ông, bà Lê Thị Trang (SN 1987) sức khỏe yếu, sau sinh bị trầm cảm kéo dài, lại phải chăm con út thường xuyên đau ốm và bị khuyết tật. Cả nhà bốn miệng ăn chỉ trông vào đôi bàn tay lao động của ông.

“Khi con ngã bệnh, vợ chồng tôi đã phải vay mượn khắp nơi và cầm cố luôn ngôi nhà duy nhất để có kinh phí điều trị bước đầu, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Giờ gia đình kiệt quệ cả tinh thần lẫn tài chính. Nhìn đứa con mà mình nuôi nấng suốt 18 năm trời, đang chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học với biết bao hy vọng… nay có nguy cơ phải dừng lại chỉ vì không đủ tiền điều trị, tôi thật sự đau đớn và bất lực vô cùng”, ông Minh nghẹn ngào.

Nằm điều trị ở Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TPHCM được khoảng 1 tuần, do không xoay xở được chi phí điều trị nên vợ chồng ông Minh xin chuyển con về Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngồi bên giường bệnh, bà Lê Thị Trang nắm chặt tay con, đôi mắt thất thần. Nhiều đêm, bà chỉ biết ngồi lặng nhìn con ngủ mà nước mắt lăn dài.

“Cháu chỉ mong được khỏe lại để đi học. Tôi nghe mà như đứt từng khúc ruột. Làm cha mẹ, chúng tôi chỉ còn biết cầu mong có một phép màu để giữ con ở lại”, bà nức nở.

Trong phòng bệnh, giọng Thùy yếu ớt: “Con sợ ba mẹ vất vả quá, nhiều khi muốn nói ba mẹ đừng lo cho con nữa… nhưng con biết ba mẹ sẽ không bao giờ bỏ con. Giờ con chỉ ước một ngày được đến trường, ngồi trong giảng đường như các bạn”.

Ở quê nhà, ông bà nội của Thùy cũng canh cánh không yên. Ông Võ Văn Tài (75 tuổi) tuổi cao, sức yếu, lại phải nằm viện vì bệnh dạ dày. Còn bà Nguyễn Thị Hiệp (70 tuổi) gần như mất ngủ từ ngày hay tin cháu nội lâm bệnh.

“Cháu là niềm tự hào của cả nhà. Giờ thấy cháu quằn quại vì cơn đau hành hạ, tôi chỉ mong có thể gánh thay phần nào nỗi đau ấy”, bà bật khóc.

Bà Nguyễn Thị Hiệp bật khóc khẩn cầu cộng đồng hãy cứu lấy mạng sống của cô cháu gái nhỏ.

Ông Phan Đình Ra - Trưởng thôn Trung Đàn (xã Phú Ninh) - khi nhắc đến gia cảnh của cháu Thùy, giọng cũng lạc đi: “Gia đình anh Minh vốn đã khó khăn, nay lại thêm bệnh của con thì quá sức chịu đựng. Một đứa trẻ vừa chạm ngưỡng cửa đại học mà nay phải gác lại ước mơ. Cả làng ai cũng thương, nhưng sức giúp có hạn. Chúng tôi mong nhiều tấm lòng nhân ái chung tay để cháu có cơ hội được chữa bệnh”.

Ở tuổi 18, lẽ ra Cẩm Thùy đang bắt đầu với những ước mơ và hoài bão. Nhưng thay vì đến giảng đường, hiện giờ, ngày ngày em phải chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Giữa lúc gia đình bế tắc, mỗi sự chung tay của cộng đồng sẽ là nguồn động viên lớn lao, giúp em níu giữ sự sống và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ còn bỏ ngỏ nơi giảng đường đại học.