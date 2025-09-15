Ngày 9/9, trên một tuyến cao tốc tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), nhiều người qua đường bất ngờ chứng kiến cảnh một phụ nữ dừng xe ngay trên khu vực vạch xương cá màu trắng rồi xuống đường… lắc vòng.

Theo nhân chứng, biển số xe của người phụ nữ này kết thúc bằng số 7. Căn cứ quy định hạn chế giao thông ở Trùng Khánh, những phương tiện có biển số cuối 7 bị cấm lưu thông trên đoạn đường này vào thứ Ba, từ 17h đến 19h30.

Một số người cho rằng cô dừng xe để chờ hết giờ hạn chế, song cũng có ý kiến nhận định xe gặp sự cố và chủ nhân tranh thủ tập thể dục trong lúc chờ người đến hỗ trợ.

Cảnh sát giao thông Trùng Khánh sau đó đã xác minh vụ việc và nhắc nhở nữ tài xế nói trên. Lực lượng chức năng nhấn mạnh, nếu việc dừng xe không vì lý do đặc biệt, nữ tài xế sẽ bị xử phạt. Ngay cả trong trường hợp xe hỏng, việc đứng trên làn xe hoặc khu vực vạch chéo để tập lắc vòng đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và vi phạm luật giao thông.

(Theo Newsflare)

