Tối 19/10, tiếp tục thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) về tăng cường xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã kiểm tra tại khu vực nút giao Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương (Hà Nội).

Theo lực lượng CSGT, dịp cận kề "Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10", hoạt động liên hoan, gặp gỡ tại các cơ quan, đơn vị gia tăng, kéo theo nguy cơ người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia. Để phòng ngừa tai nạn giao thông, cảnh sát đã chủ động tăng cường các tổ kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 20h25, tổ công tác phát hiện nam tài xế điều khiển xe máy mang BKS 29AK-047.XX có biểu hiện bất thường nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, nam tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,409 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm vượt "kịch khung" được quy định tại Nghị định 168/2024.

Với mức vi phạm này, nam tài xế bị tổ CSGT lập biên bản vi phạm với lỗi: Điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở. Nam tài xế sẽ bị phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc.

Đáng chú ý, có nhiều trường hợp tài xế vi phạm dù biết bản thân đã uống rượu bia nhưng vẫn chở theo vợ, con đi chơi nhân ngày 20/10.

Như tài xế N.D.T. (SN 1989, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo cả vợ, con đi chơi nhân ngày 20/10 nhưng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,066 mg/L khí thở.

Tài xế T. cho biết, bản thân đã uống bia nhưng vì chở theo con nhỏ nên nghĩ CSGT sẽ không kiểm tra.

Cũng vi phạm lỗi tương tự, tài xế T. trình bày với CSGT rằng, anh có uống bia khi dự tiệc liên hoan nhân ngày 20/10. Tuy nhiên, do tâm lý chủ quan khi uống ít nên vẫn điều khiển xe máy để chở vợ, con về nhà.

Còn tại tổ CSGT của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) kiểm tra tại đường Tân Xuân (phường Đông Ngạc) đã phát hiện nữ tài xế P.T.L. (trú tại TP Hải Phòng) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,081 mg/L khí thở.

Chị L. cho biết, do là ngày sinh nhật bản thân và liên hoan Ngày Phụ nữ Việt Nam nên chị đã uống bia rồi lái ô tô về nhà.

Thống kê của Phòng CSGT Công an Hà Nội, riêng trong ca công tác từ 12h30 - 14h30 ngày 19/10, các Đội CSGT của Thành phố đã phát hiện, xử lý 258 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.