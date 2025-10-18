Đúng 12h30 ngày 18/10, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) phát lệnh ra quân, đồng loạt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn trong cùng một thời điểm trên phạm vi toàn quốc.

Tại Hà Nội, Phòng CSGT Công an TP đồng loạt triển khai kế hoạch với 16 đội CSGT đường bộ và đường thủy. Các chốt kiểm tra được bố trí tại nhiều tuyến, nút giao thông trọng điểm trên toàn thành phố.

Ghi nhận tại Đội CSGT đường bộ số 6, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng, cho biết đơn vị đã triển khai 7 tổ công tác trên các tuyến đường do đơn vị phụ trách, tập trung kiểm tra vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy và xe đạp.

Vừa triển khai kiểm tra, tổ công tác tại nút giao Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm) đã phát hiện tài xế Nguyễn T.L. (SN 1981, quê tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe máy BKS 29Y9-76XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,427 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm "kịch khung" được quy định tại Nghị định 168/2024.

Làm việc với CSGT, tài xế Nguyễn T.L. cho biết vừa uống hai cốc bia “giải nhiệt” sau khi lao động vất vả.

“Tôi chủ quan nghĩ chỉ uống hai cốc thì vẫn có thể lái xe về nhà, không ngờ mức vi phạm lại cao như vậy,” ông L. nói.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với ông L. về hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở. Theo quy định, ông L. bị phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong 23 tháng.

Ít phút sau, CSGT tiếp tục phát hiện tài xế Lưu V.H. (SN 1974, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29AA-831.XX, vi phạm ở mức 0,425 mg/L khí thở.

Đáng chú ý, sau khi được CSGT thông báo lỗi vi phạm, tài xế H. đã bỏ lại phương tiện rồi rời đi.

Đến gần 14h cùng ngày, riêng 7 điểm kiểm tra của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã ghi nhận 42 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã bố trí các tổ tuần tra khép kín, tập trung kiểm tra người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu, bia, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật.